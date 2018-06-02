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Xiaomi Mi A2 daha da ucuz olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2018 07:51 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Xiaomi, kısa süre önce satışa sunduğu Mi A2 modelinin fiyatını biraz daha cazip bir hale getirdi. İşte düşük fiyatlı Xiaomi Mi A2 hakkındaki son detaylar.

Xiaomi Mi A2 daha da ucuz olacak

Son dönemde önemli bir sıçrama gerçekleştiren Xiaomi, son çeyrekte en fazla telefon sevkiyatı gerçekleştiren ilk 4 üretici arasına girmeyi başarmıştı. Görünen o ki Çinli üretici bu başarısını daha da üst seviyelere taşıma konusunda hayli ısrarcı.

Keza Xiaomi, zaten ucuz olan akıllı telefon modellerini daha da ucuzlatarak müşteri kitlesini genişletme niyetinde. Bu girişime son örnek ise geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Xiaomi Mi A2 modeli.

Hatırlanacağı üzere Xiaomi kısa süre önce Mi A2 ( ya da Çin’dek ismi ile 6X’i) satışa sunmuştu. İlk etapta sadece Çin’de satışa sunulan model için 1600 yen yani 210 euro gibi bir fiyat talep edilmişti.

Çinli üretici, sessiz sedasız bir şekilde Xiaomi Mi A2 modelinin 32GB’lık versiyonunu da satışa sundu. 64GB’lık standart modelden sadece dahili depolama alanı anlamında farklı olan ikinci model 1400 yen yani yaklaşık olarak 190 euro’dan raflardaki yerini aldı.

Xiaomi’nin bu hamlesi sonrası daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişmesi bekleniyor. Bu arada telefonun global versiyonunun da önümüzdeki ay itibariyle raflardaki yerini alacağı düşünülüyor.

Bu arada Mi A2’nin selefi olan Mi A1’e de ülkemizde oldukça yoğun bir talep olduğunu hatırlatalım.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi akıllı telefon

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