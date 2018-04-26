Xiaomi Mi A2 fiyatı belli oldu

Örneğin ülkemizde de oldukça popüler olan Mi A1, özellikleri baz alındığında orta segmente hitap eden bir cihaz. Bu cihazın emsali olan modellerin fiyatları 1500TL’den başlıyor. Peki Mi A1 ne kadar? 1000 – 1200 TL arası değişen etiketlere sahip. Hal böyle olunca kullanıcının tercihi de Mi A1’den yana oluyor. İşin güzel yanı ise oldukça talep gören Mi A1’in halefi, Xiaomi Mi A2 de geliyor.

Bilindiği üzere Xiaomi Mi A2 hakkında uzun süredir pek çok söylenti mevcut. Hatta bu modelin Çin’de ve bazı Asya ülkelerinde 6X ismi ile satılacağını da biliyoruz. Mi A2 ile 6X arasındaki tek fark ise cihazların işletim sistemleri olacak. 6X MIUI arayüz destekli bir Android sürümü ile çalışırken, Mi A2 ise saf Android ile çalışacak. Yani bir başka değişle Android One cihazı olacak. Zaten Mi A1 de öyleydi.

Peki gelelim telefonun fiyatına. Sızdırılan son bilgilere göre, 4GB + 64GB’lık modelin fiyatı 260 euro olarak belirlenmiş durumda. Bu 6X’in fiyatı. Muhtemelen Mi A2 bu fiyattan biraz daha düşük olacaktır. Fakat her halükarda telefonun Türkiye fiyatının 1500TL’yi bulması bekleniyor.

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