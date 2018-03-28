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Xiaomi Mi A2 görüldü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.03.2018 16:59 | Son Güncelleme

Bilindiği gibi Xiaomi yakında Mi Mix 2S ve Mi 7’i piyasaya sunacak. Ve görünen o ki Çinli şirketin yeni bir modeli daha sırada bekliyor. Xiaomi Mi A2, TENAA’dan sertifika alırken görüldü.

Xiaomi Mi A2 görüldü

TENAA’da M1804D2SCMi kod adıyla ortaya çıkan telefon, çift arka kamerası ve parmak izi okuyucusu ile dikkat çekiyor. Mi A1’in devam modeli olan Mi A2 (Mi 6X) dizayn olarak Redmi Note 5 Pro’nun bir kopyası gibi.

Telefonda 18:9 oranında Full HD+ çözünürlükte 6 inç ekrana yer veriliyor. Görsellerde kırmızı rengi görülen telefon ince çerçeveli bir dizayna sahip.

Çift kamerası dikey şekilde konumlandırılan Mi A2’nin Android One tabanı bir telefon olması bekleniyor. 2910 mAh bataryaya sahip telefonun diğer özellikleri henüz ortaya çıkmadı.

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Xiaomi Mi A2 teknoloji

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