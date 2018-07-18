Xiaomi Mi A2 Lite tanıtılmadan satışa çıktı

Son günlerde çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan Mi A2 Lite’nin çok yakında resmen tanıtılacağı konuşuluyordu. Xiaomi’nin yeni telefonunu tanıtması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı ve telefon doğrudan satışa sunuldu.

Popüler alışveriş sitesi AliExpress’te bir satıcı, Xiaomi’nin yeni telefonunu satışa çıkardı. Daha önce gelen söylentilerde telefonun yaklaşık 280 dolara satışa çıkacağı iddia ediliyordu. Ancak Mi A2 Lite, AliExpress’te iki farklı versiyonla 190 ve 210 dolara satışa sunuldu.

Telefonun satışa çıkması ile birlikte teknik özellikleri de netlik kazandı. 5.84 inç ekran ve metal gövdeyle gelen telefonun teknik özellikleri arasında Snapdragon 625 yonga seti, 3/4 GB RAM, 32/64 GB depolama alanı, microSD hafıza kartı desteği, 4000 mAh batarya ve 12 + 5 megapiksel arka kamera yer alıyor.

Telefonun 3/32 GB versiyonu 190 dolara, 4/64 GB versiyonu ise 210 dolara satılıyor. Her iki versiyon da siyah, mavi ve altın renk seçenekleriyle satışa sunuldu.

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