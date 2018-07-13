Xiaomi Mi A2 nihayet Türkiye’ye geliyor!

Hatırlanacağı üzere Xiaomi, kısa süre önce Mi 6X modelini Çin’de satışa sunmuştu. Bu model aslında Mi A1’in halefi Xiaomi Mi A2’ydi. Tabi teknoloji gündemini takip edenlerin de bileceği üzere, Çinli üreticiler ülkelerinde satışa sundukları modelleri global pazara açarken farklı isimler kullanmayı seviyorlar. Dolayısıyla Mi A2’nin Çin pazarındaki ismi de Mi 6X’ti.

Bir süredir Avrupa’da da satışa sunulacağı yönünde söylentiler olan Mi A2, sonunda eski kıtada da raflardaki yerini alıyor.

Bilindiği üzere Xiaomi, ülkemizde kurumsal olarak faaliyet yürütmüyor. Fakat Çinli üreticiyle temasta olan 3. parti ithalatçılar sayesinde, pek çok Xiaomi modeli ülkemizde satılmakta. Hiç şüphesiz ülkemizde satılan en popüler Xiaomi modellerinden birisi de Mi A1’dir. Uygun fiyatı, orta seviye teknik özellikleri ve çift ana kamerası ile segmentinde rakipsiz olan Mi A1, oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı.

Şimdiyse daha gelişmiş teknik özelliklere sahip olan halefi, Xiaomi Mi A2 Türkiye’de satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Çinli üreticiden yapılan açıklamada Mi A2 modelinin 24 Temmuz itibariyle Avrupa’da satışa sunulacağı belirtildi. Yani Mi A2 için bu tarih itibariyle global rom kullanılabilir olacak. Dolayısıyla cihazın Türkiye’de de satışa sunulması için önünde herhangi bir engel kalmamış olacak.

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