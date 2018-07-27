Xiaomi Mi A2’si için kötü bir haber geldi

Çinli şirketin uzun süredir beklenen orta seviye Mi A2 ailesi geçtiğimiz günlerde lanse edildi. Lansmanda Türkiye’ye de resmen geleceği belirtilen model, fiyatı, Android One programına dahil oluşu ve özellikleriyle beğeni toplamıştı.

Ancak yeni gelen haberler almayı düşünenleri üzdü. Zira buna göre Quick Charge 4.0 yalnızca Hindistan sürümünde desteklenecek. Uluslararası sürüm Quick Charge 3.0‘la yetinecek. Qualcomm’un hızlı şarj teknolojisi 4.0 sürümüyle, yaygın kullanım alanı ve efektif çözümler sunuyor ve Snapdragon 660’tan da destek alıyor.

Yalnız bir kötü haber daha var; Xiaomi bu hızlı şarj adaptörlerini kutuya koymuyor. Yani hızlı şarjdan gerçek anlamıyla faydalanmak için gidip bir de uyumlu şarj adaptörü almanız gerekecek. Bu dünyadaki tüm sürümlerde bu şekilde, Türkiye’de de böyle olacaktır.

Şu sıralar ülkemiz pazarı için ilk somut adımları atan Çinli şirketin kısa süre içerisinde Türkiye pazarına merhaba diyeceği düşünülüyor.

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