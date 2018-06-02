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Xiaomi Mi Band 3 ekran uyandırma ile geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2018 07:54 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni akıllı bilekliği Mi Band 3 hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı. İşte Xiaomi Mi Band 3 hakkında ortaya çıkan son detaylar.

Xiaomi Mi Band 3 ekran uyandırma ile geliyor

Genel olarak ürettiği uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, şu aralar giyilebilir teknolojiler üzerine de önemli yatırımlar yapıyor. Çin’in önemli teknoloji üreticilerinden biri olan Xiaomi, özellikle son çeyrekte akıllı telefon pazarında yaptığı atılımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Çinli üretici şimdi aynı sıçramayı giyilebilir teknoloji sektöründe de gerçekleştirmek istiyor.

Hali hazırda Xiaomi, Mi Band serisi ile belli bir kullanıcı kitlesine erişmiş durumda. Öyle ki ülkemizde bile Mi Band kullanıcı sayısının hayli üst seviyelerde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Şimdi ise daha zengin özelliklerle donatılmış olan Xiomi Mi Band 3 geliyor. Xiaomi’nin önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni bilekliği hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi Mi Band 3 ekran uyandırma özelliğiyle satışa sunulacak. Peki bu özellik ne işe yarıyor?

Ekran uyandırma özelliği sayesinde, bilekliğe bakmak için kolunuzu yukarı kaldırdığınızda ekran aydınlanarak saati ve diğer detayları görmenizi sağlayacak. Açıkçası bu son derece basit fakat bir o kadar da kullanışlı bir özellik. Bu özellik aynı şekilde Mi Band 3’ün selefinde de mevcuttu. İlk etapta Çin’de satışa sunulacak olan bilekliğin 23 euro gibi oldukça uygun bir fiyattan satışa sunulacağını da belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi akıllı telefon

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