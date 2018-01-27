Xiaomi Mi Max 3 böyle görüntülendi!

Daha büyük bir ekran ve daha gelişmiş bir kamerayla gelmesi beklenen Xiaomi'nin yeni telefonu Mi Max 3'in, 7 inç ekranla gelmesi bekleniyor. Görsellerden anlaşıldığı üzere 18:9 formatında bir ekran oranıyla gelmesi düşünülen cihaz, çerçevesiz bir tasarıma sahip değil. Halbuki çerçevesiz tasarım anlayışını ilk Xiaomi tanıtmıştı.

12 MP çift arka kameraya ve 5 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip olacağı düşünülen Mi Max 3'ün arka kısmına bir de parmak izi okuyucu yerleştirilmiş. Çıkan sızıntılar üzere Snapdragon 630 ve Snapdragon 660 işlemcileriyle gelmesi beklenen cihaz, 3 GB RAM - 64 GB dahili depolama alanı sunuyor.

Snapdragon 660 işlemcisi sunan cihaz ise 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak. 230 ila 250 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı söylenen cihazın asıl fiyatı ise Xiaomi'nin Nisan ayında düzenleyecği bir etkinlikte netleşecek.