HABER

Xiaomi Mi Max 3 kaçtan satılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.06.2018 08:15 | Son Güncelleme

Önümüzdeki ay resmen tanıtılacak Xiaomi Mi Max 3’ün fiyatı belli oldu. Xiaomi’nin yeni phableti fiyat-performans bakımından oldukça iddialı geliyor.

Xiaomi Mi Max 3 kaçtan satılacak

Bildiğiniz gibi Xiaomi 6.99 inçlik dev telefonu Mi Max 3’ü çok yakında satışa sunacak. Xiaomi Mi Max 3, dün sızdırılan görüntüler sayesinde net bir şekilde görülmüştü. Bugünse telefonun satışa sunulacağı fiyat belli oldu.

Önümüzdeki ayın başında resmi olarak tanıtılması beklenen Mi Max 3, Çin’de 258 dolara satışa çıkacak. Elbette telefon diğer bölgelerde yerel vergiler eklenince daha yüksek fiyata satışa çıkabilir. Ancak açıklanan bu ilk rakam, Xiaomi’nin phablet düşkünlerine yine fiyat/performans konusunda iddialı bir alternatif sunacak.

Daha önce belirttiğimiz gibi 6.99 inç IPS ekrana sahip olan Mi Max 3’ün teknik özellikleri arasında Snapdragon 710 yonga seti, 5500 mAh, yapay zeka destekli 12 + 20 megapiksel çift arka kamera ve 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

258 dolarlık fiyat etiketi 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyon için. Mi Max 3’ün ayrıca 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı seçeneklerine de sahip olacağı söyleniyor.

Ücretsiz PlayStation Plus Temmuz 2018 oyunları açıklandı

PARTNERCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptımCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptım
ZTE Nubia ailesine yeni üye ekliyorZTE Nubia ailesine yeni üye ekliyor
Mi Band 3’ten kısa sürede büyük başarıMi Band 3’ten kısa sürede büyük başarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi Max 3

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tether uygulaması ile tanışın

Tether uygulaması ile tanışın

Ses dalgası bilgisayara zarar nasıl veriyor?

Ses dalgası bilgisayara zarar nasıl veriyor?

Sony Türkiye’deki ofislerini kapatıyor!

Sony Türkiye’deki ofislerini kapatıyor!

ZTE Nubia ailesine yeni üye ekliyor

ZTE Nubia ailesine yeni üye ekliyor

Mi Band 3’ten kısa sürede büyük başarı

Mi Band 3’ten kısa sürede büyük başarı

Galaxy A6 Plus: Kamera performansı ile gençleri buluşturuyor

Galaxy A6 Plus: Kamera performansı ile gençleri buluşturuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.