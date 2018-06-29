Xiaomi Mi Max 3 kaçtan satılacak

Bildiğiniz gibi Xiaomi 6.99 inçlik dev telefonu Mi Max 3’ü çok yakında satışa sunacak. Xiaomi Mi Max 3, dün sızdırılan görüntüler sayesinde net bir şekilde görülmüştü. Bugünse telefonun satışa sunulacağı fiyat belli oldu.

Önümüzdeki ayın başında resmi olarak tanıtılması beklenen Mi Max 3, Çin’de 258 dolara satışa çıkacak. Elbette telefon diğer bölgelerde yerel vergiler eklenince daha yüksek fiyata satışa çıkabilir. Ancak açıklanan bu ilk rakam, Xiaomi’nin phablet düşkünlerine yine fiyat/performans konusunda iddialı bir alternatif sunacak.

Daha önce belirttiğimiz gibi 6.99 inç IPS ekrana sahip olan Mi Max 3’ün teknik özellikleri arasında Snapdragon 710 yonga seti, 5500 mAh, yapay zeka destekli 12 + 20 megapiksel çift arka kamera ve 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

258 dolarlık fiyat etiketi 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyon için. Mi Max 3’ün ayrıca 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı seçeneklerine de sahip olacağı söyleniyor.

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