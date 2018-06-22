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Xiaomi Mi Max 3 ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2018 07:12 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin dev ekranlı akıllı telefonu Mi Max 3’ün özelliklerinin görselleri de ortaya çıktı. Yine marjinal bir ürün bizleri bekliyor.

Xiaomi Mi Max 3 ortaya çıktı

Çerçevesiz telefonların ilk örneklerinden olan Mi Max ailesi, üçüncü nesliyle güncellenmeye artık çok yakın. Ailenin, hem çerçevesiz dev ekranı, hem de özellikleriyle marjinal olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Çin’in sertifika kurumu TENAA’nın onayından geçen, fakat görselleri ortaya çıkmayan yeni neslin fotoğrafları bugün basında kendine yer buldu.

Mi Max 3; 6.9 inç ekran, 5400 mAh pil

Cep telefonlarının ekranları için, daralan çerçevelerle beraber, 6 inç civarı neredeyse standart haline geldi. Büyük ekranlı sınıflar ise yavaş yavaş 7 inçe doğru ilerliyor. Nitekim üçüncü nesil Mi Max de boyutlarıyla, küçük tabletlerle hemen hemen aynı düzeyde.

Cihazın ön yüzünde kullanılan panel çok iddialı olmayan çerçevesiz bir tasarıma sahip. Alt ve üst kısımlarda belirgin çerçeveler bırakılmış. Burada kullanılan 6.9 inçlik ekran, Full HD+ çözünürlüğüne sahip. Arka tarafa döndüğümüzde metal bir kasa bizi karşılıyor. Bunun ispatı, üst ve altta yer alan anten çizgileri. Çift kamera, telefonun köşesine dikey şekilde yerleştirilmiş ve parmak izi okuyucu da üst tarafa ortalanmış.

Neredeyse resmileşen teknik özellikler arasında ise 8 çekirdekli 1.8 GHz hızında çalışan işlemci, 3/4/6 GB RAM; 32/64/128 GB depolama seçenekleri, 12 MP çift arka; 8 MP ön kamera, 5400 mAh batarya ve Android 8.1 Oreo işletim sistemi yer alıyor.

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