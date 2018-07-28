Xiaomi Mi Max 3 Pro tepki çekti

Gün geçmiyor ki yeni bir telefon modeliyle daha karşılaşmayalım. Özellikle Çin kökenli akıllı telefon üreticiler, yeni modeller geliştirme konusunda hayli hevesli görünüyorlar.
Yeni bir model çıkarmasalar bile, mevcut modellerdeki yonga seti ya da diğer teknik bileşenleri güncelleyerek, farklı bir versiyon ile karşımıza çıkıyorlar. Nitekim Xiaomi de bu üreticilerden birisi.
Xiaomi, o kadar köklü bir geçmişe sahip olmamasına karşın, sektördeki en geniş model yelpazesine sahip firmaların başında geliyor. Bu durumun temel nedeni de Çinli üreticinin geniş bir kitleye hitap etme çabası. Fakat bu çaba her daim kullanıcıları memnun etmiyor. Aynı Mi Max 3 Pro söylentilerinde olduğu gibi.
Kısa süre önce Çinli üreticinin SD710 yonga setinden güç alan yeni bir Mi Max 3 modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Xiaomi Mi Max 3 Pro ismiyle tescillenen bu model, markanın fanları tarafından pek hoş karşılanmadı.
Genel olarak bu modelin gereksiz olduğunu savunan Xiaomi fanları, Mi Max 3’ün ekranı ile ön plana çıkan bir model olduğunu savundular.
Xiaomi Mi Max 3 Pro yerine Mi Mix serisinde bir cihazın daha makul olacağını belirten fanlar, yeni modele karşı hayli büyük tepki sergilediler.
Bakalım Xiaomi müşterilerinin bu tepkisi karşısında nasıl bir adım atacak. Bekleyip göreceğiz.
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