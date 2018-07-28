HABER

Xiaomi Mi Max 3 Pro tepki çekti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Kısa süre önce ortaya çıkan Xiaomi Mi Max 3 Pro iddiaları, kullanıcılar tarafından pek de hoş karşılanmadı. Xiaomi fanları bu modelin fazlasıyla gereksiz olduğu konusunda hem fikir.

Xiaomi Mi Max 3 Pro tepki çekti

Gün geçmiyor ki yeni bir telefon modeliyle daha karşılaşmayalım. Özellikle Çin kökenli akıllı telefon üreticiler, yeni modeller geliştirme konusunda hayli hevesli görünüyorlar.

Yeni bir model çıkarmasalar bile, mevcut modellerdeki yonga seti ya da diğer teknik bileşenleri güncelleyerek, farklı bir versiyon ile karşımıza çıkıyorlar. Nitekim Xiaomi de bu üreticilerden birisi.
Xiaomi, o kadar köklü bir geçmişe sahip olmamasına karşın, sektördeki en geniş model yelpazesine sahip firmaların başında geliyor. Bu durumun temel nedeni de Çinli üreticinin geniş bir kitleye hitap etme çabası. Fakat bu çaba her daim kullanıcıları memnun etmiyor. Aynı Mi Max 3 Pro söylentilerinde olduğu gibi.

Kısa süre önce Çinli üreticinin SD710 yonga setinden güç alan yeni bir Mi Max 3 modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Xiaomi Mi Max 3 Pro ismiyle tescillenen bu model, markanın fanları tarafından pek hoş karşılanmadı.
Genel olarak bu modelin gereksiz olduğunu savunan Xiaomi fanları, Mi Max 3’ün ekranı ile ön plana çıkan bir model olduğunu savundular.

Xiaomi Mi Max 3 Pro yerine Mi Mix serisinde bir cihazın daha makul olacağını belirten fanlar, yeni modele karşı hayli büyük tepki sergilediler.

Bakalım Xiaomi müşterilerinin bu tepkisi karşısında nasıl bir adım atacak. Bekleyip göreceğiz.

Yerli klavye uygulaması Tambu mesajları okuyor mu?

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
CS:GO hilecilerden geçilmiyorCS:GO hilecilerden geçilmiyor
Oppo Find X sınıfı geçemediOppo Find X sınıfı geçemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi Max 3 Pro Xiaomi

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oppo Find X sınıfı geçemedi

Oppo Find X sınıfı geçemedi

Türkiye’nin milli klavyesi Tambu güncellendi

Türkiye’nin milli klavyesi Tambu güncellendi

Samsung kırılmaz OLED panel sertifikasını aldı

Samsung kırılmaz OLED panel sertifikasını aldı

Huawei’nin pazar payı rekor seviyelere ulaştı

Huawei’nin pazar payı rekor seviyelere ulaştı

Pixel 3 ve Pixel 3 XL sonbaharda geliyor

Pixel 3 ve Pixel 3 XL sonbaharda geliyor

Oppo Super VOOC bu kez çok ses getirecek!

Oppo Super VOOC bu kez çok ses getirecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.