Xiaomi Mi Mix 2S Art Special Edition ortaya çıktı

Xiaomi yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi Mix 2S‘i geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğünde, yeni telefonunu iki renk seçeneğiyle satışa çıkardı.

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle raflardaki yerini alan Xiaomi Mi Mix 2S, yeni bir seçeneğe daha kavuşuyor. Art Special Edition adını taşıyan bu yeni versiyon, adından da anlaşılacağı gibi özel tasarım bir model.

Mi Mix 2S Art Special Edition‘ın arka yüzünü, 16. yüzyıldan bir sanat eseri süslüyor. Xiaomi bu özel tasarım modeli için The British Museum‘da sergilenen Deruta seramik eserlerinden bir parçayı seçmiş. Telefonun arka yüzündeki cam panelde de The British Museum ismi yer alıyor.

Art Special Edition’da sanatsal dokunuş sadece dış kaplama ile sınırlı kalmıyor. Telefonda kullanılan MIUI 9.5 kullanıcı arayüzünde de bu versiyona özel bazı değişiklikler bulunuyor.

Telefonun teknik özelliklerinde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. 5.99 inç Full HD+ ekrana sahip telefonda Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve çift arka kamera bulunuyor. Art Special Edition, 675 dolara satışa sunuldu.

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