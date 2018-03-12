Xiaomi Mi Mix 2S’in tarihi netleşti

Xiaomi’nin Mi Mix serisi genel anlamda tasarımıyla ön plana çıkıyor. İlk iki modelde tasarım çizgisini koruyan Xiaomi, 3. model ile birlikte köklü değişikliklere gidecek. Hatırlanacağı üzere Mi Mix ve Mi Mix 2’de telefonun alt kısmında ince bir çerçeve vardı. Hatta telefonun selfie kamerası da buraya konumlandırılmıştı.

Yeni çıkacak olan Xiaomi Mi Mix 2S ile alt kısımdaki bu ince çerçeve de tamamen ortadan kalkmış olacak. Peki eski modellerde alt kısımda bulunan kameraya ne olacak? Yoksa Xiaomi’de mi pek çok üretici gibi üst kısma bir çentik yerleştirecek? Tabi ki hayır.

Çinli üretici, selfie kamerasını telefonun üs sağ kısmındaki köşeye yerleştirecek. Böylece ekran gövde oranı da artmış olacak.

Gelelim asıl konumuza. Yani Xiaomi Mi Mix 2s tanıtım tarihine. Çinli üreticiden yapılan resmi açıklamaya göre Mi Mix 2S 27 Mart’ta Shangai’de düzenlenecek olan bir etkinlikle tanıtılacak. Bu tarih neye göre belirlendi bilinmez ama aynı tarihte bir diğer Çinli üretici Huawei’de Paris’te yeni üst segment modellerini tanıtacak. Merakla bekliyoruz.

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