HABER

Xiaomi Mi Mix 2S’in tarihi netleşti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektöründeki modern tasarım çizgisinin mimarlarından biri olan Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli ile çıtayı biraz daha yukarı çıkarmayı hedefliyor. İnce çerçeveli tasarım çizgisini benimseyen ilk markalardan biri olan Çinli üretici, Xiaomi Mi Mix 2S ile tarzını baştan yorumlayacak.

Xiaomi Mi Mix 2S’in tarihi netleşti

Xiaomi’nin Mi Mix serisi genel anlamda tasarımıyla ön plana çıkıyor. İlk iki modelde tasarım çizgisini koruyan Xiaomi, 3. model ile birlikte köklü değişikliklere gidecek. Hatırlanacağı üzere Mi Mix ve Mi Mix 2’de telefonun alt kısmında ince bir çerçeve vardı. Hatta telefonun selfie kamerası da buraya konumlandırılmıştı.

Yeni çıkacak olan Xiaomi Mi Mix 2S ile alt kısımdaki bu ince çerçeve de tamamen ortadan kalkmış olacak. Peki eski modellerde alt kısımda bulunan kameraya ne olacak? Yoksa Xiaomi’de mi pek çok üretici gibi üst kısma bir çentik yerleştirecek? Tabi ki hayır.

Çinli üretici, selfie kamerasını telefonun üs sağ kısmındaki köşeye yerleştirecek. Böylece ekran gövde oranı da artmış olacak.

Gelelim asıl konumuza. Yani Xiaomi Mi Mix 2s tanıtım tarihine. Çinli üreticiden yapılan resmi açıklamaya göre Mi Mix 2S 27 Mart’ta Shangai’de düzenlenecek olan bir etkinlikle tanıtılacak. Bu tarih neye göre belirlendi bilinmez ama aynı tarihte bir diğer Çinli üretici Huawei’de Paris’te yeni üst segment modellerini tanıtacak. Merakla bekliyoruz.

Sonraki CoD oyunu Black Ops 4 olacak!

Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!
ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi Mix 2S TELEFON teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Facebook'tan devrim yaratacak girişim! İşte o robotun ayrıntıları

Facebook'tan devrim yaratacak girişim! İşte o robotun ayrıntıları

God of War 4 için önemli açıklama

God of War 4 için önemli açıklama

Alexa kullanıcılarını ürkütüyor!

Alexa kullanıcılarını ürkütüyor!

Huawei P20 hakkında sürpriz detay!

Huawei P20 hakkında sürpriz detay!

LG V30S ThinQ şaşırttı

LG V30S ThinQ şaşırttı

Huawei P20 Lite sızdırıldı!

Huawei P20 Lite sızdırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.