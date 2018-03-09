Xiaomi Mi Mix 2s sızdı

Telefon hakkında bir çok sızıntı olsa da çift arka kamerasının hangi şekilde bulunacağı konusunda ayrı fikirler ortaya çıkmıştı. Daha önce ortaya çıkan görüntüde telefonun arka kapağının ortasında yer alan çift arka kamerayı LED flaş ayırıyordu. Yeni çıkan görüntüde ise çift arka kamera iPhone X’e benzer şekilde sol üst köşeye konumlandırılmış.

Ne yazık ki çıkan yeni görüntüde telefonun ön yüzü görülmüyor. Bu durumda telefonun selfie kamerası hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak daha önce ortaya çıkan görüntüde telefonun selfie kamerasına çentiğin üzerinde yer verilmişti.

Mi Mix 2s, 27 Mart’ta tanıtılacak. Mix serisinin yeni modeli bir çok açıdan serinin diğer telefonlarını geçmeyi başarıyor. Snapdragon 845 yonga setini kullanacak telefonda bir çok üst düzey özellik bulunacak.

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