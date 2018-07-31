Xiaomi Mi Mix 3’ün tasarımı böyle olacak!

Xiaomi, geçtiğimiz yılın Eylül ayında karşımıza Mi Mix 2 ile çıkmıştı. Komple ekran tasarımı kavramını ilk defa hayatımıza sokan Xiaomi, ön kamerayı telefonun alt bölümüne gizlemek zorunda kalmıştı. Ancak gelişen teknoloji, Xiaomi’nin Mi Mix 3 ile seviye atlamasını sağlayacak gibi görünüyor.

Bugün ortaya çıkan Mi Mix 3 modelinin tasarımı, Xiaomi’nin komple ekran tasarımında çıtayı yükselteceğini gözler önüne seriyor. Sızdırılan tasarım çizimlerinde Mi Mix 3’ün ön tarafında kamera yer almıyor. Bu sayede komple ekran deneyimi sunacak olan Xiaomi, muhtemelen ön kamerayı kızak mekanizması ile sunacak.

Telefonun arka bölümüne gizlenecek olan kızakta flaş destekli ön kameranın bulunması bekleniyor. Android Oreo tabanlı MIUI 10 arayüzü ile çıkışını gerçekleştirecek olan Mi Mix 3’ün ilginç tasarımına aşağıdaki görselden göz atabilirsiniz.

Çinli üreticilerin tasarım konusunda milyar dolarlık devleri sollaması çok ilginç bir durumun oluşmasına neden olacak gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki 2019 yılında Samsung, Apple, LG ve Huawei gibi dev isimler tasarım konusunda Xiaomi benzeri bir anlayışı benimseyecek mi?

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