Xiaomi Mi Notebook Pro 2 tanıtıldı!

Akıllı saatten cep telefonuna kadar birçok farklı elektronik ya da elektronik olmayan cihaz üreten Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi yeni dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Xiaomi Mi Notebook Pro 2, adından da anlaşılacağı üzere profesyonel donanım bileşenleri ve 8. nesil Intel Core işlemci seçeneklerine sahip.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2 özellikleri

Fiyat/performans oranı yüksek cihazlarla bilinen Xiaomi'nin yeni bilgisayarı Mi Notebook Pro 2, . GTX 1050 Ti/GTX 1060 ekran kartı ve 8. nesil Intel Core i5/i7 işlemcilerle güçlendirildi. 15.6 inç boyutundaki bilgisayar Full HD ekran çözünürlüğü, seçimli olarak Intel Core i5-8300H ya da Intel Core i7-8750H işlemci, 4 ya da 16 GB bellek seçeneği, 256 GB SSD ya da 1 TB HDD depolama, Windows 10 Home işletim sistemi gibi özelliklere sahip.

Özellikle oyun ve performans gerektiren (Adobe Premier ve benzeri) yazılımlar için geliştirilen bilgisayar arkadan aydınlatmalı dört bağımsız renk bölgeli bir klavyeye sahip. Bilgisayarda 3 adet USB 3.0 portu, 1 adet USB Type-C portu, 1 adet HDMI 2.0 portu, 1 adet Gigabit Ethernet portu, 1 tane UHS-II kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Bilgisayarın kablosuz bağlantı seçenekleri arasında ise çift bant destekli Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 4.1 bulunuyor.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2 fiyatı