HABER

Xiaomi Mi Notebook Pro 2 tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2018 14:23 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji firmasının yeni dizüstü bilgisayarı Xiaomi Mi Notebook Pro 2 duyuruldu.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2 tanıtıldı!

Akıllı saatten cep telefonuna kadar birçok farklı elektronik ya da elektronik olmayan cihaz üreten Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi yeni dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Xiaomi Mi Notebook Pro 2, adından da anlaşılacağı üzere profesyonel donanım bileşenleri ve 8. nesil Intel Core işlemci seçeneklerine sahip.
Xiaomi Mi Notebook Pro 2 özellikleri

Fiyat/performans oranı yüksek cihazlarla bilinen Xiaomi'nin yeni bilgisayarı Mi Notebook Pro 2, . GTX 1050 Ti/GTX 1060 ekran kartı ve 8. nesil Intel Core i5/i7 işlemcilerle güçlendirildi. 15.6 inç boyutundaki bilgisayar Full HD ekran çözünürlüğü, seçimli olarak Intel Core i5-8300H ya da Intel Core i7-8750H işlemci, 4 ya da 16 GB bellek seçeneği, 256 GB SSD ya da 1 TB HDD depolama, Windows 10 Home işletim sistemi gibi özelliklere sahip.

Özellikle oyun ve performans gerektiren (Adobe Premier ve benzeri) yazılımlar için geliştirilen bilgisayar arkadan aydınlatmalı dört bağımsız renk bölgeli bir klavyeye sahip. Bilgisayarda 3 adet USB 3.0 portu, 1 adet USB Type-C portu, 1 adet HDMI 2.0 portu, 1 adet Gigabit Ethernet portu, 1 tane UHS-II kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Bilgisayarın kablosuz bağlantı seçenekleri arasında ise çift bant destekli Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 4.1 bulunuyor.
Xiaomi Mi Notebook Pro 2 fiyatı

İşlemci ve ekran kartı modellerine göre dört farklı sürümle gelen Xiaomi Mi Notebook Pro 2'nin fiyat seçenekleri ise şöyle:

Intel Core i7-8750H, 16 GB DDR4 2666 MHz RAM, GTX 1060 6 GB, 256 GB SSD PCI-e+1 TB HDD = 1310 Dolar
Intel Core i7-8750H, 8 GB DDR4 2666 MHz RAM, GTX 1050 Ti 4 GB, 256 GB SSD PCI-e+1 TB HDD = 1160 Dolar
Intel Core i5-8300H, 8 GB DDR4 2666 MHz RAM, GTX 1060 6 GB, 256 GB SSD PCI-e+1 TB HDD = 1100 Dolar 
Intel Core i5-8300H, 8 GB DDR4 2666 MHz RAM, GTX 1050 Ti 4 GB, 256 GB SSD PCI-e+1 TB HDD = 975 Dolar

Xiaomi Mi Notebook Pro 2 teknik özellikleri

15.6 inç boyutunda 1920 x 1080 (Full HD) çözünürlüklü ekran
16,9 mm (GTX 1050 sürümü için) / 20.9 mm (GTX 1060 sürümü için)
Intel Core i5-8300H / Intel Core i7-8750H
4/16 GB DDR4 RAM
256 GB PCI-e SSD ve 1 TB'a HDD
GTX 1050 Ti / GTX 1060
Windows 10 Home işletim sistemi
3x USB 3.0, 1x USB Type-C, 1x HDMI 2.0, 1x Gigabit Ethernet portu, 3.5 mm kulaklık girişi, UHS-II kart yuvası, çift bant destekli Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1
Arkadan aydınlatmalı klavye, 2x Hi-Res Audio ve Dolby Atmos destekli yerleşik 3W hoparlör, parmak izi desteği (Windows Hello ile)

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
Apple ilk değil! 1 trilyonluk şirketin çöküşü!Apple ilk değil! 1 trilyonluk şirketin çöküşü!
İlginç bir gök cismi tespit edildi!İlginç bir gök cismi tespit edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi Notebook Pro 2 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Xiaomi Mi 8 satışa çıktı!

Xiaomi Mi 8 satışa çıktı!

Huawei'nin yüzü gülüyor!

Huawei'nin yüzü gülüyor!

Yeni iPhone modellerinin kutusundan dönüştürücü çıkmayabilir!

Yeni iPhone modellerinin kutusundan dönüştürücü çıkmayabilir!

Apple ilk değil! 1 trilyonluk şirketin çöküşü!

Apple ilk değil! 1 trilyonluk şirketin çöküşü!

İlginç bir gök cismi tespit edildi!

İlginç bir gök cismi tespit edildi!

Gorilla Glass 6’yı kullanan ilk üretici olacak

Gorilla Glass 6’yı kullanan ilk üretici olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.