Xiaomi Mi Pad 4 geliyor

Fakat Çinli üretici akıllı telefon sektörü haricinde, oyun bilgisayarından, yonga setine kadar geniş bir üretim faaliyeti içerisinde yer alıyor. Xiaomi’nin asıl yükünü akıllı telefonlar çekerken, tabletler de üretim bandında önemli bir alana sahip. Çinli üretici yaklaşık olarak bir yıl önce tanıttığı Mi Pad 3’ün ardından, şu aralar Xiaomi Mi Pad 4 için çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

Kabul etmek gerekiyor. Tablet sektörü, teknoloji şirketlerini eskisi kadar cezbetmiyor. Hatta büyük bir hevesle bu sektöre giren pek çok firma, uzun zaman önce kepenklerini indirdi. İnatla tablet üretimine devam eden firma sayısı, bir eldeki parmak sayısını ya geçer, ya geçmez. Xiaomi de bu firmalardan birisi.

Çinli teknoloji üreticisi, senede 1’de olsa her yıl mutlaka yeni bir tablet modeli tanıtıyor. Geçtiğimiz yıl Mi Pad 3 tanıtılmıştı. Bu sene ise muhtemelen Xiaomi Mi Pad 4 tanıtılacaktır. Keza bu konuda ilk sızıntılar da gelmeye başladı. Çin kaynaklı son söylentilere göre Xiaomi Mi Pad 4 gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 660 yonga setinden alacak. Tabletin 6000 mAh kapasitesine sahip bir bataryayla geleceği belirtiliyor. Ön tarafında 5, arka tarafında ise 13MP’lik kamera bulunacak olan tabletin, RAM miktarı ve diğer teknik detayları henüz netleşmiş değil.

Çinli üreticinin tableti hangi pazarlarda, ne kadarlık fiyat etiketiyle satışa sunacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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