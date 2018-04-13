Xiaomi'nin sıvı soğutmalı oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark tanıtıldı! Xiaomi Black Shark'ın özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Black Shark geçtiğimiz hafta birçok sızıntının konusu oldu. Sızıntılardan Nintendo Switch gibi oyun kontrolcülerine sahip olacağı belli olan Xiaomi Black Shark, Xiaomi’nin bugün yaptığı duyuruyla tanıtıldı.
XİAOMİ BLACK SHARK ÖZELLİKLERİ
Xiaomi Black Shark, bir oyuncu telefonundan beklenildiği gibi üst seviye donanım özelliklerine sahip. Buna istinaden Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi telefonun tam da kalbinde yer alıyor. Snapdragon 845 işlemci modele göre 6GB/8GB RAM ile destekleniyor. Telefonun donanım tarafında tıpkı oyun bilgisayarlarında olduğu gibi Xiaomi mühendislerinin geliştirdiği bir tür sıvı soğutma kullanılıyor. Böylece rahatsız edici ve zararlı ısınmaların önüne geçiliyor. Telefon gücünü ise 4000 mAh’lik bataryasından alıyor.
Oyuncu telefonunun ekran tarafında 5.99 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekran 18:9 ekran formatına sahip ve Full HD+ bir çözünürlük kullanıyor. Telefon kamera özellikleri konusunda da iddialı. Çift kamera desteği sunan Xiaomi Black Shark’ta f/1.75 diyafram açıklığına sahip 20 Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera var. Bu ana kamerayı yine f/1.75 diyafram açıklığına sahip 12 Megapiksel çözünürlüğünde ikincil bir kamera destekliyor. Gelelim telefonun en çok merak edilen tarafına, yani oyun konusuna.
XİAOMİ BLACK SHARK OYUN KONUSUNDA RAZER PHONE’U ZORLAYACAK
Telefonun şüphesiz en çok öne çıkan özelliği kontrolcüleri. Xiaomi’nin geliştirdiği bu Gamepad’ler Xiaomi Black Shark’ın üst ve alt kısmına takılıyor. Sadece 40 gram olan gamepad’ler sayesinde 30 saat şarja ihtiyaç duymadan, kesintisiz bir şekilde PSP tadında oyunlar oynamak mümkün hale geliyor. Gamepad’ler sadece Xiaomi Black Shark ile değil diğer Android telefonlar ile de kullanılabiliyor.
XİAOMİ BLACK SHARK FİYATI
Geldik şimdi de fasulyenin faydalarına. Önce Xiaomi Black Shark ile başlayalım. Razer Phone’a rakip olacak Xiaomi Black Shark’ın 6GB RAM/64GB dahili depolamaya sahip modeli 477 dolardan, 8GB RAM/128GB dahili depolamaya sahip modeli ise 557 dolardan satışa sunulacak. Xiaomi Black Shark ile birlikte tanıtılan gamepad’ler ise 29 dolardan satışa çıkacak.
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