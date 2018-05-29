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Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 6 Pro göründü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu olması beklenen Redmi 6 Pro'nun fotoğrafları internete düştü. Cihazın sızan görüntülerine göre fiyat performans oranı yüksek bir telefon geliyor.

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 6 Pro göründü

Xiaomi’nin yeni telefonları Redmi 6 ve 6A'nın teknik özellikleri sızmıştı. Bu telefonlardan ikisinin Redmi 6 ve Redmi 6A olduğu bilinse de M1805D1SE model numarasına sahip cihazın hangi isimle piyasaya çıkacağı bilinmiyordu. Fakat şimdi, söz konusu cihazın Redmi 6 Pro olacağı onaylandı.

Görselle bakacak olursak, Xiaomi Redmi 6 Pro çentikli bir tasarıma sahip olacak. Cihazın arka kamerası ise cihazın köşesinden dikey pozisyonda sunulmuş. Tasarım konusunda oldukça hoş bir tasarıma sahip olan Redmi 6 Pro, özellikleri ile de dikkat çekiyor. Genel olarak özelliklere göz atacak olursak:

İşlemci: 2GHz 8 çekirdekli işlemci
RAM: 2GB/3GB/4GB
Depolama: 16GB/32GB/64GB
Ekran: 5.84 inç Full HD+
Arka Kamera: 12MP+ikinci kamera henüz bilinmiyor
Ön Kamera: 5MP
Batarya: 4000mAh
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Renk seçenekleri olarak Siyah, gül altın, altın, beyaz, mavi, kırmızı, pembe, gri ve gümüş olmak üzere dokuz farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan telefonun henüz ne zaman tanıtılacağı belli değil.

https://www.teknolojioku.com/mobil/xiaomi-redmi-6-pro-sizdirildi-5b0c2638e54d447da24b4b85

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Xiaomi Redmi 6 Pro teknoloji

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