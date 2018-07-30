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Xiaomi Pocophone F1 kamera detayı belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

Çinli Xiaomi'nin yeni telefonu Pocophone F1'in kamera detayları ortaya çıktı.

Xiaomi Pocophone F1 kamera detayı belli oldu!

Birbiri ardına telefon geliştiren Xiaomi, şimdi de Pocophone F1 modeli üzerinde çalışıyor. Telefonun şimdi kamera detayları ortaya çıkmaya başladı. Cihaz için alınan Bluetooth sertifikasında telefonun kamera detayları da belli oldu. Daha önceki detaylarda ortaya çıktığı gibitelefonda Snapdragon 845 işlemcisi kullanılacak. Ayrıca telefonda sıvı soğutma sistemi yer alacak.

Ortaya çıkan kamera detaylarında ise telefonun dual sistem bulunuyor. Telefonun sensörünün piksel büyüklüğü 1.4 µm olacak. Telefonun ana kamerası dual olacak ve 12 Megapiksel ve 5 Megapiksel çift kamera modülü yer alacak. Ortaya çıkan bir diğer bilgi ise telefonun kamerasının Super Pixel teknolojisine sahip olacağı. Bu teknoloji dört pikselin bilgileri karıştırılarak bir büyük piksel ortaya çıkartılıyor. Bu da fotoğraftaki gürültünün azalmasına, daha fazla ışık yakalanmasına ve fotoğraf kalitesinin artışına katkı sağlıyor. Benzer bir teknoloji HTC tarafından Ultra Pixel ismiyle uzun yıllardır kullanılıyordu.

Öte yandan telefonda kızılötesi aydınlatıcı ve kızılötesi kamera gibi teknolojiler de yer alacak. Bu teknolojiler birlikte kullanılarak yaay zeka destekli yüz kilidi açma teknolojisinin de geleceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Xiaomi Pocophone F1'in 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasiteli modelinin 420 euro, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama kapasiteli modelinin 460 euro fiyat etiketiyle satılması bekleniyor.

Resmi olarak tanıtılmayan modelin önünümüzdeki aylarda tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Xiaomi Pocophone F1 Xiaomi Pocophone F1 kamera

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