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Xiaomi Redmi 5 Plus çok uygun fiyata satılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.05.2018 08:06 | Son Güncelleme

BİM’de 11 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Redmi 5 Plus sadece 999 TL‘ye satılacak. 5.99 inç büyüklüğünde Full HD ekran ile gelen telefon, Qualcomm’un Snapdragon 625 yonga seti ve 3 GB RAM‘den besleniyor.

Xiaomi Redmi 5 Plus çok uygun fiyata satılacak

BİM, çok yakında Xiaomi Redmi 5 Plus satmayı planlıyor. Fiyat/Performans telefonu olan Xiaomi Redmi 5 Plus, BİM’de ne kadara satılacak? İşte Xiaomi Redmi 5 Plus fiyatı!

iPhone 7, iPhone X, Xbox 360 ve PlayStation 4 gibi teknolojik ürünlerin satışını çok uygun fiyata gerçekleştirerek, teknoloji basınında sık sık yer alan BİM, şimdi de Redmi 5 Plus satmaya hazırlanıyor. Güçlü donanımına rağmen uygun fiyatı ile dikkat çeken Redmi 5 Plus, BİM mağazalarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

32 GB dahili depolama birimi ile gelen Redmi 5 Plus, 12 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip. 4.000 mAh kapasiteli bataryadan güç alan telefon, kutusundan Android Nougat ile çıkıyor.

Büyük ekranı ve orta segment işlemcisi ile dikkat çeken Redmi Note 5 Plus, çok yakında Android Oreo güncellemesi ile tanışacak. Tasarımsal açıdan modern bir görünüm sunan bu telefonu, eğer uygun fiyatlı telefon almayı düşünüyorsanız mutlaka değerlendirmelisiniz.

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Redmi BİM

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