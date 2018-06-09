Xiaomi Redmi 6, 12 Haziran’da tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Xiaomi çok yakında Redmi akıllı telefon serisinden yeni modeller çıkarmaya hazırlanıyor. Xiaomi Redmi 6 ve Redmi 6A adını taşıyan bu yeni telefonlar, kısa süre önce TENAA’dan sertifika alırken görülmüştü. Xiaomi bugüne kadar telefonlar hakkında sessiz kalsa da bugün sessizliğini bozdu ve Redmi 6’nın çıkış tarihini açıkladı.

Xiaomi, Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla, Redmi 6’nın 12 Haziran’da Çin’de düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacağını duyurdu. Redmi 6A ve henüz kesinleşmemiş Redmi 6 Pro’nun da bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Daha önce TENAA’da görülen bilgilere göre Redmi 6, iPhone X’teki gibi çentikli bir ekrana sahip olacak. 19:9 oranındaki 5.84 inçlik ekranın Full HD+ çözünürlükte olacağı söyleniyor.

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