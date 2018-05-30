Xiaomi Redmi 6 Plus’ın tüm özellikleri belli oldu

Birkaç gün önce M1804C3DE model numarasını taşıyan yeni bir Xiaomi telefonu TENAA’dan sertifika alırken görüldü. Telefonun detayları, bu cihazın Redmi 6 olduğunu düşündürüyordu. Bugün TENAA’da farklı bir Xiaomi telefonu daha görüldü. Bu yeni model Redmi 6’ya benzer bir model numarasına sahip olsa da farklı teknik özelliklerle geliyor. Bu da yeni görülen bu modelin bir süredir konuşulan Xiaomi Redmi 6 Plus olduğunu düşündürüyor.
Hatırlayacağınız gibi Redmi serisinin bir önceki modeli olan Redmi 5 de Redmi 5 Plus ile yan yana satışa sunulmuştu. Bu yüzden de TENAA’da bugün görülen modelin telefonun Redmi 6 Plus olduğuna neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fakat Xiaomi’nin bu kez Plus modeli için farklı bir isim kullanması da ihtimal dahilinde. Redmi Note 6 ve Redmi 6 Pro bahsi geçen isimler arasında.
Redmi 6 Plus, Full HD+ çözünürlükte ve 19:9 oranında 5.84 inç ekranla geliyor. Ekranda iPhone X’tekine benzer bir çentik bulunuyor. Bu da Redmi 6 Plus’ın çentikli ekrana sahip ilk Redmi modeli olacağını gösteriyor. Bildğiniz gibi Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 8’de de çentikli ekran tercih etmişti.
Redmi 6 Plus, 2 GHz sekiz çekirdekli CPU işlemci ile çalışıyor. Bu da telefonun Snapdragon 625 veya Helio P60 yonga seti kullanacağını gösteriyor. Xiaomi yeni telefonunu 2/16 GB, 3/32 GB ve 4/64 GB olmak üzere üç farklı RAM/depolama alanı kombinasyonuyla satışa sunacak. Her üç versiyonda da depolama alanı microSD hafıza kartı ile yükseltilebiliyor. 4000 mAh bataryaya sahip telefonun arka yüzünde 12 + 5 megapiksel çift kamera bulunuyor.
Bildiğiniz gibi Xiaomi, 31 Mayıs’ta bir etkinlik düzenleyerek yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 8’i resmen tanıtacak. Redmi 6 Plus’ın da bu etkinlikte tanıtılabileceği söyleniyor.
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