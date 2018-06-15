Xiaomi Redmi 6 ve 6A, 15 Haziran’da satışa sunulacak

Geçtiğimiz ayın sonunda yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 8’in üç farklı versiyonunu resmen tanıtan Xiaomi, şimdi de Redmi serisine geçti. Çinli teknoloji devi, bir süredir gündemde olan giriş seviyesi akıllı telefonları Xiaomi Redmi 6 ve Redmi 6A‘yı bugün resmen duyurdu.
Redmi 6, 18:9 oranında 5.45 inç IPS ekranla geliyor. MediaTek’in Helio P22 yonga setini kullanan telefonun teknik özellikleri arasında 2 GHz sekiz çekirdekli CPU, 3000 mAh batarya, 12 + 5 megapiksel çift arka kamera ve 5 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.
Redmi 6, 3 GB RAM + 32 depolama alanı ve 4 GB RAM + 64 depolama alanına sahip iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Her iki versiyonda da depolama alanı microSD hafıza kartı ile arttırılabilecek.
Redmi 6, yapay zeka destekli yüz tanıma özelliği ile ön plana çıkıyor. Telefonun kilidin açmak için telefona yüzünüzü göstermeniz yeterli oluyor. Ayrıca ekran kilidini parmakla açmak isteyenler için telefonun arkasında bir parmak izi sensörü de yer alıyor.
Daha bütçe dostu bir fiyata sahip olan Redmi 6A, Redmi 6 ile aynı boyutlara ve ekrana sahip ama teknik özellikler konusunda biraz daha düşük özelliklerle geliyor. Redmi 6A, Helio A22 yonga seti kullanıyor. Helio A22, Helio P22 ile aynı 12 nm işlemciyi kullanıyor. Ancak sekiz yerine dört çekirdekle geliyor.
Telefonun diğer teknik özellikleri arasında 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Redmi 6A’da da yüz tanıma özelliği bulunuyor ama bu modelde parmak izi sensörü yer almıyor.
Telefonların fiyatına gelecek olursak; Redmi 6’nın 3 GB + 32 GB versiyonu 125 dolara, 4 GB + 64 GB versiyonu ise 155 dolara satışa sunulacak. Redmi 6A ise 95 dolara raflardaki yerini alacak. Her iki telefon da 15 Haziran‘da Çin’de satışa çıkacak. Telefonların Çin dışına çıkacağı tarih ise henüz açıklanmadı.
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