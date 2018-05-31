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Xiaomi Redmi 6A’nın özellikleri belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.05.2018 08:46 | Son Güncelleme

Çok yakında resmen tanıtılması beklenen Xiaomi Redmi 6A, TENAA’dan sertifika alırken görüldü. Telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı.

Xiaomi Redmi 6A’nın özellikleri belli oldu

Bugün Xiaomi’nin yeni bir telefonu TENAA‘dan sertifika alırken görüldü. M1804C3CT model numarasıyla görülen telefonun satışa sunulacağı isim açıklanmasa da, paylaşılan detaylar telefonun yakında resmen tanıtılması beklenen Xiaomi Redmi 6A olduğunu gösteriyor.

Kısa süre önce görülen Redmi 6, M1804C3DE model numarasına sahip. İki telefonun model numaraları arasındaki bu benzerlik, bugün TENAA’da görülen yeni modelin Redmi 6A olma ihtimalini arttırıyor.

TENAA’da yer alan bilgilere göre Redmi 6A, 18:9 oranında 5.45 inç ekranla geliyor. Snapdragon 625 yonga seti kullanması beklenen telefonun diğer teknik özellikleri arasında 12 megapiksel + 8 megapiksel çift arka kamera, 5 megapiksel selfie kamerası ve 3.000 mAh batarya yer alıyor.

Xiaomi’nin yeni telefonunu 2, 3 ve 4 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile satışa çıkaracağı söyleniyor.

Xiaomi yeni telefonunu Android 8.1 işletim sistemiyle satışa çıkaracak. TENAA’dan sertifika almasıyla çıkışa bir adım daha yaklaşan Redmi 6A’nın çok yakında resmen tanıtılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Redmi 6A TENAA teknoloji

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