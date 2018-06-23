Xiaomi Redmi Pro 6 resmen gösterildi

Geçtiğimiz hafta Redmi 6 ve 6A’nın tanıtılmasıyla gözler Redmi Pro 6‘ya çevrilmişti. Dün ise Xiaomi resmi Weibo hesabından telefonun tanıtım tarihini ve bazı özelliklerini paylaşmıştı. Şimdi ise, şık orta seviye cihazın tasarımı, yine Weibo kanalıyla resmen görücüye çıktı.

Daha önce TENAA gibi kurumların veritabanlarında da karşımıza çıkan Pro 6’nın tasarımı aslında sadece doğrulanmış oldu. Ön kısımda çentikli tasarımıyla, arkada ise metal kasa ve çift ekranıyla dikkat çeken model, görünüşüyle orta seviyenin en iddialı cihazlarından biri.

Daha önce TENAA gibi kurumların veritabanlarında da karşımıza çıkan Pro 6’nın tasarımı aslında sadece doğrulanmış oldu. Ön kısımda çentikli tasarımıyla, arkada ise metal kasa ve çift ekranıyla dikkat çeken model, görünüşüyle orta seviyenin en iddialı cihazlarından biri.

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre 5.84 inç HD+ ekran, Snapdragon 625 yongaseti, 2/3/4 GB RAM, 4000 mAh pil ve Android 8.1 Oreo cihaza eşlik eden özellikler arasında yer alacak.

Telefonun tanıtım tarihi 25 Haziran olarak açıklandı. Gözler şimdi, Xiaomi’ye çevrilmiş durumda.

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