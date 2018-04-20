Xiaomi Redmi S2 çift arka kamera ve 18:9 oranı ile geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi giriş seviyesinde bir modelini tanıtmaya hazırlanıyor. İlk olarak Çin ve Hindistan’da satışa çıkacak bütçe dostu Xiaomi Redmi S2’nin özellikleri belli oldu.

Telefonda 18:9 oranında 720 x 1440 çözünürlükte LCD ekrana yer verilecek. Redmi S2 direkt Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak ve MIUI 9 arayüzünü kullanack. S2’de yüz tanıma özelliği de bulunacak.

Bilindiği gibi Xiaomi, 25 Nisan tarihinde yapacağı etkinlikle Mi 6X’i tanıtacak. Şirketin Redmi S2 için ise herhangi bir etkinliği bulunmuyor. Yakında çıkması beklenen telefonun diğer marketlere çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.

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