Xiaomi telefonlara Oreo güncellemesi geldi!

Xiaomi özellikle son zamanlar, kullanıcı dostu davranışları ile övgüleri kapmaya devam ediyor. Güncellemeler konusunda ne yazık ki biraz geciken firma, uzun zamandır beklenen Android Oreo güncellmesini de sonunda yayınlandı. Bugün gelen sevindirici haber sonrası Xiaomi Mi 5, Mi Note 2 ve Mi Mix modelleri için Android Oreo güncellemesi kademeli olarak verilmeye başlandı.
Xiaomi'nin Mi 5, Mi Note 2 ve Mi Mix modelleri için güncellemenin geleceği aslında belliydi ancak kapalı betalar ardından devam eden sürümden uzun zamandır ses çıkmıyordu.
Kapalı beta aşamasından çıkan sürüm, direkt olarak kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. OTA üzerinden dağıtılacak güncelleme için kullanıcıların, telefon üzerinden güncellemeleri kontrol etmeleri istenmekte. Kademeli dağıtım gerçekleştirildiği için ne zaman güncellemenin tüm telefonlara geleceği belirsiz.
Eğer siz de Mi 5, Mi Note 2 ve Mi Mix modellerinden birini kullanıyorsanız, telefonunuzun ayarlar kısmından "güncellemeleri denetle" bölümünü kullanarak Oreo güncellemesinin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.
Üç model için de yapılan bu güncellemenin son büyük güncelleme olduğu söylenmekte. Oreo güncellemesinin ardından cihazların sadece MIUI tabanlı güncellemeler almaya devam edeceği gelen bilgiler arasında.
Kaynak: Teknolojioku
Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!
Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!
Kilolu polisler yandı: Ya zayıflarsınız ya da işinizi kaybedersiniz
Hollandalı lider Wilders: Erdoğan'ı sevenler defolup gitsin
Adnan Oktar ve kediciklere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
İYİ Parti'de büyük kriz!
Türk tamirciden dahiyane fikir! Aracını ortadan ikiye kesip...
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü
Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı
BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum