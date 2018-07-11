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Xiaomi telefonlara Oreo güncellemesi geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Çinli Xiaomi'nin Mi 5, Mi Note 2 ve Mi Mix modelleri için Android Oreo güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

Xiaomi telefonlara Oreo güncellemesi geldi!

Xiaomi özellikle son zamanlar, kullanıcı dostu davranışları ile övgüleri kapmaya devam ediyor. Güncellemeler konusunda ne yazık ki biraz geciken firma, uzun zamandır beklenen Android Oreo güncellmesini de sonunda yayınlandı. Bugün gelen sevindirici haber sonrası Xiaomi Mi 5, Mi Note 2 ve Mi Mix modelleri için Android Oreo güncellemesi kademeli olarak verilmeye başlandı.

Xiaomi'nin Mi 5, Mi Note 2 ve Mi Mix modelleri için güncellemenin geleceği aslında belliydi ancak kapalı betalar ardından devam eden sürümden uzun zamandır ses çıkmıyordu.

Kapalı beta aşamasından çıkan sürüm, direkt olarak kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. OTA üzerinden dağıtılacak güncelleme için kullanıcıların, telefon üzerinden güncellemeleri kontrol etmeleri istenmekte. Kademeli dağıtım gerçekleştirildiği için ne zaman güncellemenin tüm telefonlara geleceği belirsiz.

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Eğer siz de Mi 5, Mi Note 2 ve Mi Mix modellerinden birini kullanıyorsanız, telefonunuzun ayarlar kısmından "güncellemeleri denetle" bölümünü kullanarak Oreo güncellemesinin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Üç model için de yapılan bu güncellemenin son büyük güncelleme olduğu söylenmekte. Oreo güncellemesinin ardından cihazların sadece MIUI tabanlı güncellemeler almaya devam edeceği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Android Oreo Xiaomi Oreo

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