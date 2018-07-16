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Xiaomi Türkiye pazarına da merhaba diyecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2018 08:19 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin yepyeni telefonları Avrupa raflarında yerini almaya hazırlanıyor. Çinli üreticinin beş telefonu, birtakım belgeler üzerinde ortaya çıktı.

Xiaomi Türkiye pazarına da merhaba diyecek

Son dönemde pek çok akıllı telefon duyuran Çinli şirket, bu modellerini uzak doğudan Avrupa’ya taşımak için çalışmalara devam ediyor. Avrupa Ekonomi Komisyonu (EEC) tabanlı yeni belgelere göre telefonların gelmesi yakın.

Bildiğiniz gibi Çinli firma şu sıralar ülkemiz pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Bir yandan İstanbul’da açılacak ilk Mi Store’lar düzenlenirken, diğer yandan da başka çalışmalar sürüyor. Türkiye ekibinin ilk tercihlerine göre az sonra sayacağımız cihazlar, ülkemiz pazarında da resmen yer alabilir.

Gelgelelim bu telefonlara. İlk model, uzun süredir ismi geçen Mi Max 3. 6.9 inçlik phablet model, 19 Temmuz‘daki Çin lansmanının ardından çok kısa süre içerisinde Avrupa pazarında satışa çıkacakmış gibi duruyor. 24 Temmuz’da İspanya’da sahne alacağını bildiğimiz Mi A2 de listede. Üçüncü cihazınsa henüz tanıtılmayan Mi A2 Lite olduğu düşünülüyor. Öte yandan dördüncü telefon hiç sürpriz olmadı; Mi 8 uzun süredir beklendiği üzere, yakında Avrupa pazarında satışa çıkacak.

Son cihaz ise gizemini koruyor. POCOPHONE kod adıyla geliştirilen telefonun hangi model olduğuna dair bir detay yok. Cihazla ilgili tek bilinen, 6 GB RAM’e ve 64/128 GB depolamayı sahip olacağı.

Xiaomi cephesinde konuyla ilgili açıklama gelmiş değil. Önümüzdeki günlerde firmanın hamlelerini göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Avrupa Ekonomi Komisyonu

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