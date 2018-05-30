Xiaomi Türkiye'ye geliyor!

Dünyanın e-ticaret platformlarından biri olan GearBest ile teknoloji devi Xiaomi, ortak bir çalışma ile Xiaomi’nin en yeni telefonu Redmi S2’yi Türkiye pazarına önümüzdeki ayın başında sunacak.

Selfie çekimlerinde en iyi Redmi telefon olarak nitelendirilen Redmi S2, yapay zekalı çift kamera ve piksel birleştirme teknolojisiyle AI Beautifyözelliğine sahip 16MP ön kamera özelliklerini içerisinde barındırıyor.

GearBest bu ortaklıkla Redmi S2’nin Türkiye pazarına girişini duyurmak amacıyla, Xiaomi akıllı telefonlarını ve ekosistem ürünlerini, 6-10 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek olan GamesWeek oyun fuarında kullanıcıların beğenisine sunacak.

Dünya çapında aylık 160 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan GearBest, yerel marka ve ürünlerin küresel pazarda sunulmalarına da yardımcı oluyor. Bu sayede Türkiye’nin uluslararası ticaretine de katkı sağlıyor. GearBest, Türkiye’nin en kapsamlı e-ticaret sitesi olma hedefi için çalışmalarına devam ediyor.

Xiaomi Redmi S2'nin özel satışı, Haziran ayının ikinci haftası başlayacak.

Xiaomi, GearBest ile Türkiye pazarına giriyor!

