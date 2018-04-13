Xiaomi ve GoPro hakkında bomba gibi iddia!

Xiaomi ve GoPro ne alaka diyebilirsiniz. Ancak GoPro gibi dev bir ismi finansal sıkıntılara sokan en büyük etkenlerden biri Xiaomi gibi Çinli üreticilerdi. Aksiyon kamerası üretiminde lider olan GoPro, ucuz ve kaliteli aksiyon kamerası üreten Çinli üreticilerle rekabette pek varlık gösteremedi. Drone piyasasında da tutunamayan GoPro sonuç olarak büyük kan kaybetti. Toparlanmak ve tekrar eski günlerine dönmek isteyen GoPro'ya sürpriz bir şekilde Xiaomi talip oldu.

XİAOMİ GOPRO'YU SATIN ALABİLİR

İddialara göre Xiaomi, aksiyon kamerası sektöründe rekabet ettiği GoPro'yu satın alacak. Öyle ki satın alma süreci çoktan başladı. Hatta iki şirket imzaları atmaya çok yakın. Xiaomi ise GoPro için cebinden tam 1 milyar dolar çıkartacak.

GOPRO'NUN KURUCUSU DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Xiaomi ve GoPro arasındaki bu flörtleşme hakkında fazla bir bilgi yok. Daha önce kurucusu Nick Woodman tarafından satılmaya hazır olduğu söylenen GoPro, olur da Xiaomi'nin bünyesine katılırsa, şüphesiz Xiaomi'ye çok şey katacaktır.