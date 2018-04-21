Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü

Sony tüm teknoloji sektörlerinde olduğu gibi, akıllı telefon tarafında da katı bir fiyat politikasına sahip. Japon kökenli firma, akıllı telefon pazarında düşük bir paya sahip olsa da yüksek fiyatlarından taviz vermek istemiyor. Sony logosuna sahip bir modeli, normalden daha ucuz bir fiyata almak için yapmanız gereken tek şey ise beklemek.

Diğer üreticiler gibi Sony de yeni bir model duyurduğunda, eskiyen modelin fiyatını hatırı sayılır seviyede düşürüyor. Bu duruma son örnek ise Xperia XZ Premium.

Geçtiğimiz sene satışa sunulan Xperia XZ Premium, 799 dolarlık bir etikete sahipti. Geçtiğimiz gün ise telefonun ABD fiyatının 524.99 dolara kadar gerilediği görüldü. Burada 275 dolarlık bir indirimden bahsediyoruz.

Aslına bakılırsa XZ Premium ilk indirimini satışa sunulduktan bir kaç ay sonra alıştı. Telefonun fiyatı 699 dolara düşürülmüştü. Kısa süre öncesinde ise telefonun fiyat etiketi bir kez daha güncellendi ve 585 dolara indirildi. Şimdi ise XZ2 Premium duyurusuyla bu etiket 525 dolara kadar gerilemiş durumda. Muhtemelen bu indirimler telefonun ülkemizdeki fiyatlarına da yansıyacaktır.

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