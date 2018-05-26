Xperia XZ2 ilk indirimini aldı

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Sony, Mobil Dünya Kongresi’nde yeni amiral gemisi modeli Xperia XZ2’yi tanıtmıştı. Xperia XZ2 yeni tasarım çizgisi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Pek çok mecra tarafından Mobil Dünya Kongresi’nin en iyi telefonu çekilen Xperia XZ2 şimdiden ucuzladı. Hatırlanacağı üzere Xperia XZ2 fiyatı ilk olarak 799 dolar olarak lanse edilmişti. Nitekim telefon satışa sunulduktan birkaç ay sonra ilk indirimini aldı.
Sony gelen eleştirilerden sonra tasarım çizgisini değiştirerek OmniBalance’tan vazgeçmişti. Daha oval bir tasarımla karşımıza çıkan Sony, bazı kesimlerin takdirini kazanırken, bazılarının ise yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı.
Zaten hali hazırda Sony akıllı telefon tarafında istediği satış rakamlarına ulaşabilmiş değil. Bu katı fiyat politikasıyla da ulaşması hayli güç görünüyor. Keza benzer telefonların 500 dolara satışa sunulduğu bir coğrafyada Sony’nin 800 – 900 dolardan telefon satması pek de mümkün değil gibi.
Nitekim satışlar pek iyi gitmeyince Xperia XZ2 fiyatı da düşürülmüş durumda. Şimdilik birkaç perakende sitesinde olsa da muhtemelen önümüzdeki dönemde bu fiyat düşüşü daha da yaygınlaşacaktır. Normalde 800 dolardan satılan Xperia XZ2 şu aralar 740 dolardan satılmaya başlandı. Muhtemelen bu fiyat önümüzdeki günlerde daha da düşecektir.
Bu arada dip not olarak belirtelim. Xperia XZ2 henüz ülkemizde satışa sunulmuş değil.
Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!
Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu
Arkadaşı tarafından kazara vurulan asker hayatını kaybetti
Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı
KKTC’de Türk bayrağını indirme çalıştılar
Putin'den son dakika S-400 ve F-35 açıklaması
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Okuyucu Yorumları 0 yorum