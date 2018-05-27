HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Xperia XZ2 ilk indirimini aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.05.2018 07:33 | Son Güncelleme

Sony’nin geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı Xperia XZ2 tasarımı ve özellikleriyle ön plana çıkıyordu. Satışa sunulalı kısa bir süre olmasına karşın Xperia XZ2 fiyatı şimdiden düştü.

Xperia XZ2 ilk indirimini aldı

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Sony, Mobil Dünya Kongresi’nde yeni amiral gemisi modeli Xperia XZ2’yi tanıtmıştı. Xperia XZ2 yeni tasarım çizgisi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Pek çok mecra tarafından Mobil Dünya Kongresi’nin en iyi telefonu çekilen Xperia XZ2 şimdiden ucuzladı. Hatırlanacağı üzere Xperia XZ2 fiyatı ilk olarak 799 dolar olarak lanse edilmişti.

Nitekim telefon satışa sunulduktan birkaç ay sonra ilk indirimini aldı.

Sony gelen eleştirilerden sonra tasarım çizgisini değiştirerek OmniBalance’tan vazgeçmişti. Daha oval bir tasarımla karşımıza çıkan Sony, bazı kesimlerin takdirini kazanırken, bazılarının ise yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı.

Zaten hali hazırda Sony akıllı telefon tarafında istediği satış rakamlarına ulaşabilmiş değil. Bu katı fiyat politikasıyla da ulaşması hayli güç görünüyor. Keza benzer telefonların 500 dolara satışa sunulduğu bir coğrafyada Sony’nin 800 – 900 dolardan telefon satması pek de mümkün değil gibi.

Nitekim satışlar pek iyi gitmeyince Xperia XZ2 fiyatı da düşürülmüş durumda. Şimdilik birkaç perakende sitesinde olsa da muhtemelen önümüzdeki dönemde bu fiyat düşüşü daha da yaygınlaşacaktır. Normalde 800 dolardan satılan Xperia XZ2 şu aralar 740 dolardan satılmaya başlandı. Muhtemelen bu fiyat önümüzdeki günlerde daha da düşecektir.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Xperia XZ2 henüz ülkemizde satışa sunulmuş değil.

AMD ekran kartı için performans arttıran güncelleme!

PARTNERYıl: 1913! Dehşete düşüren o an...Yıl: 1913! Dehşete düşüren o an...
Elon Musk yine iş başındaElon Musk yine iş başında
LG V35 ThinQ, ağustos ayında satışa çıkacakLG V35 ThinQ, ağustos ayında satışa çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xperia XZ2 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

ABD’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz kıskacı

ABD’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz kıskacı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Xiaomi Mi 8, 6.2 inç ekranla geliyor

Xiaomi Mi 8, 6.2 inç ekranla geliyor

Vito’da usulsüz emisyon yazılımı tespit edildi

Vito’da usulsüz emisyon yazılımı tespit edildi

Elon Musk yine iş başında

Elon Musk yine iş başında

LG V35 ThinQ, ağustos ayında satışa çıkacak

LG V35 ThinQ, ağustos ayında satışa çıkacak

Microsoft, Surface Phone’dan vazgeçmedi

Microsoft, Surface Phone’dan vazgeçmedi

Twitter neden çöktü! Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyor

Twitter neden çöktü! Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.