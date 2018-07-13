Xperia XZ2 Premium fiyatı, Asya’da daha ucuz!

Hatırlanacağı üzere Sony, yeni amiral gemisi modeli Xperia XZ2 Premium’u geçtiğimiz Nisan ayında sessiz sedasız bir şekilde tanıtmıştı. Japon teknoloji devi, Xperia XZ2 Premium tanıtımı esnasında, telefonun satışına Temmuz ayının sonlarına doğru başlanacağını belirtmişti. Nitekim tam da Sony’nin belirttiği gibi oldu. Şu sıralar ön sipariş aşamasında bulunan XZ2 Premium, önümüzdeki günlerde kullanıcılara ulaştırılmış olacak.

Sony, yeni Premium segmentindeki modelini ilk olarak ABD’de ön siparişe sunmuştu. Telefonun ön sipariş fiyatı ise 999 dolar olarak belirlenmişti. Yani XZ2 Premium, iPhone X ile aynı fiyattan ön siparişe sunulmuştu.

Doğal olarak bu fiyat etiketi, pek çok kesim tarafından eleştirilmiş ve fazlasıyla yüksek bulunmuştu.

Sony, XZ2 Premium’ı ABD’nin ardından Çin’de de ön siparişe sundu. Japon teknoloji devinin Çin pazarı için belirlediği fiyat ufak bir şaşkınlığa neden oldu.

Çünkü ABD’de 999 dolar olarak listelenen XZ2 Premium fiyatı, Çin’de 5699 yen yani 855 dolar olarak lanse edildi.

Ayrıca telefonun ön siparişe sunulduğu bir diğer ülke olan Tayvan’da ise 951 dolarlık etikete sahip olduğu belirtildi.

Kısaca özetlemek gerekirse, Sony Xperia XZ2 Premium fiyatını belirlerken ülkelerin nabzına göre şerbet veriyor diyebiliriz. Bakalım bu cihazın ülkemizdeki satış fiyatı ne olacak? Tabi ki Sony Mobile’ın Türkiye pazarından çekilme kararını da unutmamak gerekiyor. Keza böyle bir karar arifesinde, XZ2 Premium Türkiye’de hiç satışa sunulmayabilir.

Tayvan” hatası iOS 11.4.1 ile düzeltildi

