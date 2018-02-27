Xperia XZ2 tanıtıldı!

Xperia XZ2 hakkındaki detaylara geçmeden önce hatırlatmamız gereken bazı ufak noktalar var. Bilindiği üzere Sony, uzun bir süredir Omnibalance ismini verdiği kare hatlara sahip tasarım çizgisini kullanıyordu. Geçtiğimiz sene akıllı telefon sektöründeki birçok isim ince çerçeveli modern tasarım çizgisine geçerken, Sony klasik tasarım çizgisinde ısrar etmişti. Sonuç olarak müşteri kitlesinin bir kısmını bu inadı yüzünden kaybeden Japon teknoloji devi, yeni nesil tasarım çizgisini Xperia XZ2 ailesi ile gün yüzüne çıkarttı. Sony tasarım çizgisini yeniden yorumladı Sony’nin son yıllarda önemli bir düşüş içerisinde olduğunu söylemek, pek de yanlış olmayacaktır. Fakat bu sene tanıtılan modellerle bu düşüş biraz engellenebilir. Keza Xperia XZ2 ailesi ciddi anlamda hoş bir tasarıma sahip. 153 x 72 x 11.1mm ölçülerinde ve 198 gramlık ağırlığa sahip olan Xperia XZ2’nin ekran gövde oranı yaklaşık olarak yüzde 76.1 seviyelerinde. Ön tarafında 18:9 en boy oranına sahip 1080 x 2160 piksellik çözünürlüğünde 5.7 inçlik bir ekran bulunan modelin uç kısımları ise bombeli bir tasarıma sahip.

Arka yüzünde kamera ve parmak izi okuyucusu bulunurken, bu kısımda da hafif bombeli hatlar tercih edilmiş. Açıkçası senelerdir, keskin hatlar üzerine tasarımlar yapan bir firmanın, bir anda böylesi bir değişime gitmesi şaşırtıcı. Kısacası, Xperia XZ2 tasarım anlamında beklentileri karşılayabilecek nitelikte. Fakat üst ve alt çerçevelerin biraz daha inceltilebileceği de inkar edilemez bir gerçek. Teknik özelliklerde şaşırtıcı bir değişim yok Sony yıllardır amiral gemisi modellerinde Qualcomm’un en üst düzey yonga setlerini kullanıyor. Bu açıdan Xperia XZ2’de de şaşırtıcı bir durum söz konusu değil. Sony’nin yeni amiral gemisi modeli gücünü, Qualcomm’un yeni üst seviye yonga seti Snapdragon 845’ten alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen cihazın dahili depolama alanı ise min. 64GB. Elbette bu alanı microSD desteği sayesinde genişletmeniz de mümkün. 3180 mAh gücünde ortalama bir bataryadan beslenen Xperia XZ2 kutudan ilk çıktığında ise Android Oreo ile çalışacak. IPS LCD ekranla gelecek olan Xperia XZ2, Corning Gorilla Glass 5 teknolojisine sahip. IP68 sertifikasına sahip olan model, toz ve suya karşı da hayli dayanıklı. Açık konuşmak gerekirse bu teknik özellikler XZ2’yi diğer rakiplerinden çok da ayrı bir yere koymuyor.