Xperia XZ3’ün fiyatı 850 euro mu olacak?

Sony’nin IFA fuarı basın davetiyelerini gönderdiğini dün sizlerle paylaşmıştık. XZ3’ün de tanıtılması beklenen etkinlik, 30 Ağustos‘ta gerçekleştirilecek fakat, bir İngiltere web sitesi telefonu şimdiden ön siparişe çıkarmış durumda! Elbette web sitesinde teknik özelliklere dair de ipuçları var.
Bahsi geçen web sitesi, amiral gemisi model için 850 euro’luk bir fiyat biçmiş durumda. Tanıtıma daha uzun süre olduğunu düşünürsek, web sitesi çok da güvenilir bir kaynak olarak gözükmeyebilir. Yine de listelenen özelliklere göz atmakta fayda var.
Web sitesinin sağladığı verilere göre tepe modele; 5.7 inç Full HD+ ekran, 64 GB depolama ve 19 + 12 MP çift kamera eşlik edecek. Oysa daha önce GFXBench’in listesinde 5.9 inç QHD+ bir ekranla karşılaşmıştık. Bazı noktalarda bir bilgi karmaşası olduğu kesin.
Güncel amiral gemisi telefonların bu yılın başında tanıtıldığını ve bu yüzden çok kapsamlı iyileştirmeler beklemememiz gerektiğini belirtelim. Nitekim beklentilere göre de geliştirmelerin kapsamı oldukça sınırlı olacak.
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