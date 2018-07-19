Yahoo Messenger artık yok

Yahoo kurulduktan 3 yıl sonra Messenger uygulamasını da kullanıma sunmuştu. Kısa sürede büyük bir kitleye yakalayan uygulama herkes tarafından çok beğenilmişti. Aktif olarak dünyanın her yerinde kullanılan uygulama şimdi ise kapatılma kararı alındı.

2009 yılında kullanıcı sayısı 120 milyondan fazla kişiye ulaşan ve dönemin en yaygın kullanılan sohbet uygulaması olan uygulama sosyal medyanın beklenmeyen yükselişiyle birlikte çok sayıda kullanıcısını kaybetti. Şirket her ne kadar kullanıcılarını kazanmak adına hamleler yapsa da çabaları sonuçsuz kaldı.

Daha önce kapatılan MSN ve AOL Messenger‘in ardından bugün itibariyle Yahoo Messenger da kapatıldı. 17 Temmuz itibari ile kullanıcılara sohbet geçmişlerini indirmesi için izin verilirken, uygulamayı kullanmaya çalışanlar şirketin yeni mesajlaşma uygulaması Squirrel‘e yönlendirilecek.

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