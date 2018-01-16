Yakında markete gittiğinizde tüm çalışanlar robot olacak!

İngiliz süpermarket zinciri markası Ocado, gelecekte tüm çalışanlarını robotlarla değiştirmek niyetinde. İş bu kadar ciddi olmayabilir tabi ama firma teknolojiyi en çok kullanan perakende markalarından biri olarak dikkat çekiyor. Tamamen robotik bir depoya sahip olmalarının dışında, yakın gelecekte denemeleri başlayacak bir robot çalışan da planları arasında.

ARMAR-6 kod isimli bu robot, depo çalışanlarına çeşitli ağır işlerde yapıcı şekilde yardımcı olması için insansı şekilde tasarlanmış. Robotun çevresini devamlı tarayarak, imaj tanıma ve makine öğrenme metodları ile insanlara yardımcı olabileceği işleri otomatik şekilde saptaması hedefleniyor. Mesela bir teknisyen bir paneli tamir ederken yanına gelip, kapak tutma veya alet çantasını taşıyıp gerekli el aletlerini verme gibi işlere yardım edebilecek.

Bu robot çevresini tanıma ve alet kullanma dışında, sesli komutları anlama ve aynı şekilde yanıt verme özelliğine de sahip olacak. Böylece yanında çalışmakta olduğu insan görevliler ile kolayca iletişim kurabilecek. Avrupa Birliği'nin fonladığı ‘SecondHands' projesinin bir parçası olarak tasarlanan ARMAR-6 için ‘Karlsruhe Institute of Technology' (KIT), ‘University College London', ‘Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne' ve ‘Sapienza University' gibi farklı ülkelerden araştırma kurumları ve üniversite laboratuvarları aynı anda beraberce çalışmakta. Her kurum projenin farklı bir alanında uğraşmakta, sonunda tüm veriler birleştirilip yenilikçi insansı yardımcı robotlar inşa edilmesinde kullanılacak.