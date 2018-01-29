Yanlışlıkla Bitcoin milyoneri oldu

2002 yılında yayınladığı In da Club şarkısıyla büyük beğeni toplayan ve tüm dünyada milyonlarca hayrana kavuşan rapçi 50 Cent, son yıllarda ise maddi anlamda sıkıntılar yaşıyordu. Eskisi kadar popüler olmayan şarkıcı, meğerse bir Bitcoin zenginiymiş de haberi yokmuş.
Şarkıcı, 2014 yılında satışa sunduğu albümü Animal Ambition‘ın satın alma seçenekleri arasına “Bitcoin ile al” seçeneğini de ekledi. Sonra üzerinden yıllar geçti ve bu hesapta ne kadar para olduğuna bakmak rapçinin aklına gelmedi. Bu arada, 2014’te tek Bitcoin’in 662 dolar olduğunu ve günümüzde yaklaşık 20 bin dolar seviyesine kadar yükseldiğini hatırlatalım.
Rapçi, sosyal medya hesaplarında da paylaştığı gönderilerde, bunu unuttuğunu ve şimdilerde ise kendisiyle gurur duyduğunu esprili bir şekilde anlattı. Bitcoin’lerinden kazandığı para ise yaklaşık 8 milyon dolar.
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