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Yapay fotosentez ortamı oluşturmak mümkün olabilir mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 13.01.2018 11:12 | Son Güncelleme 8 saat önce

Aslında yapay fotosentez ortamı 1920'lerden beri var. Laboratuvarlarda halen daha bu işlem devam ediyor. Peki yapay fotosentez nedir?

Yapay fotosentez ortamı oluşturmak mümkün olabilir mi?

Fotosentez, güneş ışığındaki enerjinin emilip, karbondioksiti oksijen ve orrganik bileşiklere çevirme işlemi olduğu için aynı şeyi laboratuvarlarda yaratma ihtimalimiz yok mu? Bitkiler ve bakterilerin milyarlarca yıldır gerçekleştirdiği bu işlem laboratuvara ilk kez 1920 yılında taşındı. O zamandan bu yana dünyanın çeşitli yerlerindeki laboratuvarlarda yapay fotosentez deneylerini sürdürmeye devam ediyoruz. Önemli olan yapay fotosentezi hangi amaçla kullanmak istediğiniz. Günümüzde daha ziyade alternatif yakıt üretimi amacıyla kullanılması hedefleniyor. Örneğin bu yıl içinde ABD Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda yapay fotosentez yoluyla güneş ışınlarını yakıta çevirmenin bir yolu bulundu.

Araştırmacılar önce fotosentezin gerçekleşmesini sağlayacak özel moleküller geliştirdi. Bu moleküller güneş ışınlarını toplayıp elektrik akımını ayırıyor ve farklı yerlere gönderiyor. Böylece hidrojen üretimi için gereken reaksiyonları harekete geçirmiş oluyor. İlgi çekici bir diğer yapay fotosentez deneyi Rice Üniversitesi'nde yürütülmekte. Güneş enerjisinin hidrojen ve oksijen formundaki kimyasal enerjiye çevrimi üzerinde çalışan araştırmacılar yeni bir yapay fotosentez maddesi üretti. Yarı iletkenlerden oluşan bu sistem, güneş ışığı yardımıyla suyun içindeki hidrojen ve oksijeni birbirinden ayırabiliyor. (Popular Science)

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji fotosentez

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