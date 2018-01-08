Yapay zeka artık kanser teşhisi de yapabilecek!

Teknolojinin gelişmesi, bize sağlık konusunda da çeşitli avantajlar getiriyor. Son dönemlerde iyice gelişen yapay zeka kanser ve kalp hastalıklarının teşhisi için kullanılacak! Akciğer kanseri ve çeşitli kalp rahatsızlıklarının önceden teşhisi konusunda büyük destek sağlayacak olan yapay zekayı İngiltere‘deki John Radcliffe Hastanesi bünyesinde çalışan araştırmacılar geliştirdi.
İngiliz ekonomisinde büyük tasarruf sağlamayı planlanan bu yapay zeka aynı zamanda binlerce insanın hayatını erken teşhis ile kurtaracak. Açıklanan istatistiklere göre İngiltere’deki her 5 kalp rahatsızlığı teşhisinin 1 tanesi yanlış. Yani %20 oranında bir hata payına sahip olan doktorlardan çok daha başarılı olduğu açıklanan yapay zeka, tıp dünyasının değişim sürecindeki ilk ayağı olacak gibi gözüküyor.
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