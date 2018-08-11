Yapay zeka destekli 3 kameralı özel sistem

Android 8.1 işletim sistemi sayesinde güncel, EMUI 8.1 arayüzü sayesinde de performanslı ve kolay bir kullanım sunan telefon, kamera detaylarıyla da büyük heyecan uyandırıyor. Öyle ya, arkada 3, önde de 1 tane olmak üzere toplamda 4 kameralı bir akıllı telefondan söz ediyoruz. Huawei’nin Leica ortaklığıyla geliştirdiği gelişmiş kamera sistemi, net portrelerden eğlenceli selfie’lere, ağır çekim videolardan bokeh efekti uygulanmış fotoğraflara kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Üstelik, yapay zeka destekli. Huawei P20 Pro’nun arka tarafında 3 kameradan oluşan özel bir sistem yer alıyor. Leica ortaklığı ile hazırlanan bu sistem, Kirin 970 işlemcisinden gücünü alan özel yapay zeka sayesinde kamera kullanımına yeni bir boyut getiriyor. Böylece otomatik olarak ortam algılama ve obje tanıma gibi özelliklere kavuşuyorsunuz ki böylelikle kolaylıkla kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. P20 Pro’da yer verilen sistem, bulunduğunuz ortamı ve çekmek istediğiniz objeleri algılıyor. Tabii yapay zeka sayesinde.

Diyelim ki bir gece çekimindesiniz, ya da karlı bir havanın keyfini çıkarmak istiyorsunuz. Kamera sisteminiz de kendini duruma göre otomatik olarak ayarlıyor ve böylece en iyi sonucu ortaya çıkarabiliyorsunuz. Bokeh efekti



Son dönemde akıllı telefonlarda “Bokeh efekti”ni sıklıkla duyar olduk. P20 Pro’nun 40MP’lik kamerası f1.8 açıklık oranına, 20MP’lik kamerası f1.6 açıklık oranına, 8MP’lik kamerası da f2.4 açıklık oranına sahip. Optik görüntü sabitleme özelliği de bulunan bu kamera sistemi, düşük ışıklı koşullarda dahi hızlı ve net fotoğraflar çekebilmenize imkan sunuyor. Tabii bu gelişmiş teknik detaylar sayesinde arka plandaki objeleri bulanıklaştırarak ön plana çıkarmak istediğiniz detayları belirleyebiliyorsunuz. Hızlı ve yavaş çekim seçenekleri



Super Slow Motion modu ile tüm anları kaydedebiliyorsunuz. P20 Pro, daha fazlasını görmenizi sağlayan ve yakalamak istediğiniz her şeyi yakalayabilen, profesyoneller ve amatörler arasındaki uçurumu kapatan bir cihazdır. Huawei P20 serisi 6 eksenli stabilizasyonu destekliyor ve 960fps’de yavaş çekim ile daha net ve detaylı metraj oluşturuyor. Standart olan 240 fps’nin 4 katı fazlası olan bu değer sayesinde çıplak bakışla yakalanamayan detaylar kolayca göze belirgin hale geliyor.