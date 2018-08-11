Yapay zeka destekli 3 kameralı özel sistem

Android 8.1 işletim sistemi sayesinde güncel, EMUI 8.1 arayüzü sayesinde de performanslı ve kolay bir kullanım sunan telefon, kamera detaylarıyla da büyük heyecan uyandırıyor. Öyle ya, arkada 3, önde de 1 tane olmak üzere toplamda 4 kameralı bir akıllı telefondan söz ediyoruz. Huawei’nin Leica ortaklığıyla geliştirdiği gelişmiş kamera sistemi, net portrelerden eğlenceli selfie’lere, ağır çekim videolardan bokeh efekti uygulanmış fotoğraflara kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Üstelik, yapay zeka destekli.
Huawei P20 Pro’nun arka tarafında 3 kameradan oluşan özel bir sistem yer alıyor. Leica ortaklığı ile hazırlanan bu sistem, Kirin 970 işlemcisinden gücünü alan özel yapay zeka sayesinde kamera kullanımına yeni bir boyut getiriyor. Böylece otomatik olarak ortam algılama ve obje tanıma gibi özelliklere kavuşuyorsunuz ki böylelikle kolaylıkla kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz.
P20 Pro’da yer verilen sistem, bulunduğunuz ortamı ve çekmek istediğiniz objeleri algılıyor. Tabii yapay zeka sayesinde.
Diyelim ki bir gece çekimindesiniz, ya da karlı bir havanın keyfini çıkarmak istiyorsunuz. Kamera sisteminiz de kendini duruma göre otomatik olarak ayarlıyor ve böylece en iyi sonucu ortaya çıkarabiliyorsunuz.
Bokeh efekti
Son dönemde akıllı telefonlarda “Bokeh efekti”ni sıklıkla duyar olduk. P20 Pro’nun 40MP’lik kamerası f1.8 açıklık oranına, 20MP’lik kamerası f1.6 açıklık oranına, 8MP’lik kamerası da f2.4 açıklık oranına sahip. Optik görüntü sabitleme özelliği de bulunan bu kamera sistemi, düşük ışıklı koşullarda dahi hızlı ve net fotoğraflar çekebilmenize imkan sunuyor.
Tabii bu gelişmiş teknik detaylar sayesinde arka plandaki objeleri bulanıklaştırarak ön plana çıkarmak istediğiniz detayları belirleyebiliyorsunuz.
Hızlı ve yavaş çekim seçenekleri
Super Slow Motion modu ile tüm anları kaydedebiliyorsunuz. P20 Pro, daha fazlasını görmenizi sağlayan ve yakalamak istediğiniz her şeyi yakalayabilen, profesyoneller ve amatörler arasındaki uçurumu kapatan bir cihazdır.
Huawei P20 serisi 6 eksenli stabilizasyonu destekliyor ve 960fps’de yavaş çekim ile daha net ve detaylı metraj oluşturuyor. Standart olan 240 fps’nin 4 katı fazlası olan bu değer sayesinde çıplak bakışla yakalanamayan detaylar kolayca göze belirgin hale geliyor.
Ultra Şipşak moduyla, ses tuşuna iki kez basıldığında ekran dışında bile olan görüntüyü 0.3 saniye gibi az bir sürede yakalayabiliyor.
24MP değerde ön kamera
24 MP’lik ön kameraya sahip P20 Pro ile çektiğiniz her selfie çarpıcı görünüyor. Ayrıca Huawei P20 Pro, yapay zeka odaklı 3D yüz modelleme teknolojisini kullanarak, yüz özelliklerinin kontürlerini takip ediyor ve en güzel selfieler için ayarlıyor. 3D Portrait Lighting ayrıca hızlı selfie’leri çarpıcı portrelere dönüştürmek için bir dizi stüdyo kalitesinde aydınlatma efekti sunuyor. Selfie çekilirken bir kare gerekli.
Ve unutmadan…
Huawei P20 Pro’daki yapay zeka algoritmaları hangi uygulamaları nerede, ne zaman ve ne kadar kullandığınızı öğreniyor. Öğrenmiş olduğu bu verileri kullanarak ise telefonu ihtiyacınıza göre uyarlayarak ne zaman ve ne kadar ihtiyaç duyacağınızı tahmin ediyor ve tam ihtiyaç duyduğunuz anda kullanıma hazır bir hale getiriyor. Yapay zeka, telefon içerisinde kullanılmayan uygulamaları ve özellikleri kapatarak telefonun daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Bu akıllı teknoloji, sisteminizi yavaşlatan uygulamaları temizleyip, telefonunuzu en iyi şekilde koruyabilir. Tüm bunlar, telefonun arka planında siz farkında olmadan gerçekleşiyor ve en önemlisi telefonunuzun bakım derdinden sizi kurtarıyor.
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