Yapay zeka konusuna ihtiyatlı yaklaşıyor

Bizler Google’ı genel olarak bir arama motorundan ibaret görsek de bu şirket, otonom araçlardan, çevre teknolojilerine kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Google’ın şu aralar en çok üzerine titrediği konu ise AI yani yapay zeka.

Google’ın kurucu ortaklarından biri olan Sergey Brin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panelde yapay zekayla ilgili bazı soruları yanıtladı. Brin insanların AI konusunda tedirgin olduğunu fakat şimdilik korkacak birşey olmadığını ifade etti.

Yapay zekanın geleceğin teknolojisi için kilit rol oynadığını da belirten Brin, ilerleyen dönemde bu alanda önemli atılımların yapılabileceğine dikkat çekti. Google’ın kurucu ortağı, herşeye rağmen insanların AI teknolojileri konusunda ihtiyatlı davranmalarını tavsiye etti. Bunun sebebi ise son derece açık. Sonuçta yapay zekayla ilgili teknolojiler minimum da olsa bazı riskler içeriyor. Yapay zekanın kendi özgürlüğünü kazanması ve kontrol edilemez hale gelmesi insanlar için ciddi anlamda sorunlara neden olabilir. Zaten Elon Musk ve Stephen Hawking de sürekli olarak bu noktaya değiniyorlardı.

Google’a göreyse yapay zekayla ilgili teknolojilerde dikkatli olunduğu sürece herhangi bir sorun ortaya çıkmayacak. Tabi ki bu dikkat dozajını iyi ayarlamak lazım. Keza yapılacak olan yanlış hamleler, geri dönüşü olmayan hatalara neden olabilir.

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