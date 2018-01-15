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Yapay zeka okuma testinde ilk kez insanlardan yüksek puan aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 15.01.2018 15:36 | Son Güncelleme 47 dakika önce

Alibaba Grup tarafından geliştirilen yapay zeka, okuma testinde ilk kez insanlardan yüksek puan alan makine oldu.

Yapay zeka okuma testinde ilk kez insanlardan yüksek puan aldı

Çin'in en büyük elektronik ticaret şirketi olan Alibaba Grup tarafından geliştirilen yapay sinir ağı 100 bin sorudan oluşan "Stanford Soru Cevaplama Veri seti” okuduğunu anlama testinde insanlardan yüksek bir skora ulaşan ilk makine oldu.

Alibaba'nın yapay zeka ile öğrenme sistemi 11 Ocak tarihinde yapılan okuduğunu anlama testinde 82.44 puan alarak, 82.304 puan ortalamasına sahip olan insanlardan daha yüksek bir skor elde etti.

İnsanlar geçtiğimiz yıllarda satranç gibi daha karmaşık oyunlarda, yüksek işlem kapasitesinin yardımıyla insanları yenmişti ancak lisan hakimiyeti bugüne kadar makineler için daha zor bir konuydu.

Makinenin test sonuçları, sorulara cevap verebilmek için çağrı merkezleri ile çalışan firmaların artık öğrenebilen makinelerle çalışabileceğine işaret ediyor.

Alibaba Araştırma Ekibi'nden doğal dil işleme uzmanı Si Luo, dikkat çeken gelişmenin, maiknelerin "yağmur nasıl oluşur” gibi sorulan büyük bir yüzdeyle doğru cevaplanmış olması olduğuna dikkat çekerek, "Geliştirdiğimiz yapay zekanın altındaki teknoloji müşteri hizmetleri, müze rehberliği ve çevrimiçi soruların cevaplanmasında kullanılabilir” dedi. (DHA)

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teknoloji yapay zeka alibaba grup

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