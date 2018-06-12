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Yapay zeka temelli çalışmalar yapıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

Yapay zekanın günlük yaşamda yerini almaya başlamasıyla birlikte birçok yongaseti üreticisi de çalışmalarına hız verdi. Şu sıralar MediaTek’in, Helio P60’ın yapay zeka ile güçlendirilmiş versiyonu üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

Yapay zeka temelli çalışmalar yapıyor

Özellikle fiyat/performans odaklı cep telefonlarında sıkça karşılaştığımız MediaTek yonga setlerinin, üst düzeye hitap eden modellerinden Helio P60 için bir yenileme çalışması mevcut.
MWC 2018’den bu yana hali hazırda yapay zeka vurgusu yapan bu set; iddialara göre sene sonuna kadar daha da gelişmiş yapay zeka özellikleriyle güçlendirilerek yeniden pazara sürülecek.

MediaTek’ten performansa dönük iyileştirme gelecek mi?

12nm’lik üretim süreci, 8 çekirdek, 2.0 GHz frekans hızına sahip olan güncel Helio P60’nin yenilenmiş modelinde donanımsal değişiklik yapılacak mı meçhul. Şimdilik bilinen şey, performans iyileştirmesi yapılacaksa bile geniş çaplı olmayacağı.

Başka bir deyişle firma, gerçekten yapay zeka odaklı bir iyileştirme paketi sunacak gibi gözüküyor.

Giriş segmenti için SD 429 ve SD 439 dopingi!

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Mediatek

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