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Yapay Zeka Zirvesi ilk kez İstanbul’da!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 02.01.2018 11:53 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yapay Zeka Zirvesi ilk kez Türkiye'de İstanbul'da düzenlenecek. Zirve, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 14 Şubat'ta gerçekleşecek. İşte bireysel ve kurumsal incelemenin yapılacağı etkinlikle ilgili bilgiler....

Yapay Zeka Zirvesi ilk kez İstanbul’da!

İTÜ ve İstanbulilk kez Yapay Zeka Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Zirvede teknoloji sektörünün önde gelen editör ve akadamisyenleri isimleri yer alacak. İşte o isimlerden bazıları ve etkinliğe dair merak edilenler…

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında yapay zekanın etkileri ve geleceği, bireysel ve kurumsal açıdan değerlendirilecek. Panel ve söyleşilerin yapılacağı etkinliğin konuşmacıları arasında yerli firmalardan teknoloji alanında yetkili isimler, dergilerin teknoloji editörleri ve akademisyenler bulunuyor. Robin Hanson, Serdar Turan, Görkem Köseoğlu, Barış Düzenli, Hayriye Karadeniz, Volkan Dülger, Kerem Özdemir, Berkin Malkoç katılımcılar arasındaki isimlerden bazıları

Etkinlikle ilgili bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Yapay Zeka Zirvesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kompişko nun mucidi yapay zekanın dehası yıllar önce bunu bulan adam ali murat erkorkmaz ın da orada olması gerektiğini düşünüyorum. arama motoruna kompişko yazın ve yıllar önce yaptığı tv programını izlemenizi tavsiye ederim neden bu kadar övdüğümü anlayacaksınız.
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