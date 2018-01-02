Yapay Zeka Zirvesi ilk kez İstanbul’da!

İTÜ ve İstanbulilk kez Yapay Zeka Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Zirvede teknoloji sektörünün önde gelen editör ve akadamisyenleri isimleri yer alacak. İşte o isimlerden bazıları ve etkinliğe dair merak edilenler…
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında yapay zekanın etkileri ve geleceği, bireysel ve kurumsal açıdan değerlendirilecek. Panel ve söyleşilerin yapılacağı etkinliğin konuşmacıları arasında yerli firmalardan teknoloji alanında yetkili isimler, dergilerin teknoloji editörleri ve akademisyenler bulunuyor. Robin Hanson, Serdar Turan, Görkem Köseoğlu, Barış Düzenli, Hayriye Karadeniz, Volkan Dülger, Kerem Özdemir, Berkin Malkoç katılımcılar arasındaki isimlerden bazıları
Etkinlikle ilgili bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu
Son dakika: Mahkeme karar verdi! Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Son dakika! İran'ın dini lideri Hamaney: Düşmanlarımız ülkede karışıklık çıkardı
Bel fıtığına 'rot balans' ayarı!
Şah ailesinden İran'daki göstericilere destek açıklaması
Denizli'de yaşlı kadına eski damattan 80 bin TL borç kaldı
Sıra dışı kaçakçılık yöntemleri
Uzmanlardan korkutan uyarı! Artık çikolata bile yiyemeceğiz
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
Okuyucu Yorumları 1 yorum