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Yemek siparişlerinde yüz tanıma sistemi

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 26.12.2017 11:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

Yemek siparişlerinizi yüz tanıma teknolojisi ile vermeye ne dersiniz. Olmaz demeyin. Amerika’da yüz tanıma sistemi ile ödemeler başlandı bile.

Yemek siparişlerinde yüz tanıma sistemi

Bildiğiniz gibi KFC yüz tanıma sistemini ödemeler için kullanmaya daha önce başlamıştı. Ancak Amerikalı fast food zincirlerinden biri olan CaliBurger, yeni olarak yüz tanımayı siparişler için kullanıyor. CaliBurger kurduğu bu yeni sitemle müşterilerine daha hızlı bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

Müşteriler yüz tanıtıcı kioskları kullanarak öncelikle bu sistemde kayıtlarını yaptırıyorlar. Müşteri bir kez daha restorana geldiğinde, cihaza yüz okutması yeterli oluyor. Sistem daha önce kayıt yaptırmış olan kullanıcıların geçmiş siparişlerini hatırlıyor ve böylece müşteriler kolaylıkla geçmiş siparişlerinden seçim yapabiliyorlar.

CaliBurger’in bu projesi henüz deneme aşamasında olduğu için yalnızca Pasadena şubesinde kullanılıyor. Fast food zinciri kısa zamanda bu projeyi diğer şubelerinde de hayata geçirmeyi planlıyor. Bu konuda açıklamada bulunan Cali Group CEO’su John Miller, 2018 için planlarının kredi kartı yerine yüz tanıma ile ödeme sistemine geçiş yapmak olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji yemek siparişi

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