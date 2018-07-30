Yeni Apple Store cam tasarımıyla büyüledi

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Apple, mağaza sayısını arttırmaya devam ediyor. Türkiye de dahil olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde mağazaları bulunan Cupertino merkezli şirket, mimari anlayışıyla da fark yaratmaya devam ediyor. Keza son olarak Milano’da açılan Apple Store, bu durumun en net örneği.
Normal şartlarda yeni bir mağaza açmak, bir dükkan kiralayıp, içerisini revize etmekten ibaret olabilir. Fakat Apple bu olaya biraz daha farklı bakıyor. Mağazacılık anlayışıyla da fark yaratmak isteyen şirket, mimari yönüyle öne çıkan yapılar oluşturma amacında.
Geçtiğimiz gün İtalya’nın Milano şehrinde açılan Apple Store da bu mağazalardan biri. Milano’nun en ünlü mekanlarından biri olan Piazza Liberty’te açılan yeni mağaza, fütüristik cam tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Cam paneller arasında yer alan su fıskiyeleri, siz Apple Store’a doğru ilerlerken geride hoş bir görüntü bırakıyor. Şimdilik 24 saat açık olan mağazada 230 Apple çalışanı bulunuyor.
Apple’ın İtalya’daki 17. mağazası olma özelliğini de taşıyan bu yeni yapının, Cupertino merkezli şirketin Avrupa’daki lansmanlarına ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.
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