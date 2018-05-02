Yeni Atari ön siparişe çıktı

Oldukça sağlam bir geçmişe sahip olan Atari, şimdi yeni konsolu ile Sony, Microsoft ve Nintendo’ya rakip olmaya geliyor. Hem Retro, hem de modern oyun anlayışını aynı çizgide buluşturacak olan Atari VCS, 30 Mayıs’ta ön siparişe sunulacak.
Peki Atari VCS konsol sektörüne yeni bir nefes getirebilecek mi? Öncelikli olarak sorulması gereken soru bu. Açık konuşmak gerekirse, Atari denilince akla ilk gelen şey Retro tarzdaki oyunlar oluyor. Nitekim Atari’nin yeni konsolu bu ruhu da yansıtmayı başaran bir cihaz. Zaten konsolun yanında modern bir kontrolcünün yanı sıra, eski, joystickli bir kontrolcü daha verilecek.
Peki gelelim konsolun fiyatına. Atari, 30 Mayıs’da Indiegogo üzerinden ön siparişe sunacağı konsolunun fiyatını 199 dolar olarak açıkladı.
VCS’in en önemli artısı, Retro tarzda oyunların yanı sıra günümüz yapımlarını da kaldırabilecek güçte olması. Zaten konsolda 4K HDR desteği de mevcut olacak. İçerisinde 100’den fazla eski oyunla gelecek olan Atari Video Computer System bu açıdan da rakiplerinden hayli farklı olacak. Hem eski oyun severlere, hem de yeni nesil oyunculara hitap edecek olan Atari Video Computer System 2019’un ortalarına doğru satışa sunulacak.
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